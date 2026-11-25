Este miércoles, el Gobierno de la Ciudad sancionó a los responsables del operativo de remoción del deck del café “Tina”, en la calle Ambrosetti al 300, en Caballito. Son el comisario de la jurisdicción 6A y los agentes del equipo de seguridad, que fueron pasados a disponibilidad, y el funcionario de la secretaría de Ordenamiento Urbano que estaba al mando del operativo que fue removido hoy de su cargo.

Durante el procedimiento se generaron incidentes entre inspectores del área de Ordenamiento Urbano, la Policía de la Ciudad, empleados y el dueño del local que afectaron a los clientes que estaban en el deck, lo que no debería haber sucedido.

La decisión de retirar este deck responde a una necesidad de obras de movilidad, pero la forma en la que se llevó adelante el operativo fue incorrecta. Una investigación interna estableció las responsabilidades y se aplicaron las sanciones correspondientes.

La política de ordenamiento urbano que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad tiene como objetivo cuidar a los vecinos, garantizar la convivencia y acompañar a quienes trabajan e invierten en Buenos Aires. Este tipo de actuaciones no se corresponde con esos principios.