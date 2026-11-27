La disputa por el destino del predio del ex Instituto Manuel Rocca sumó un nuevo capítulo en la Ciudad de Buenos Aires. A pocos días del tratamiento definitivo del proyecto, el Ejecutivo porteño impulsa una propuesta presentada en octubre pasado que recorta un 60% la superficie prevista para la cesión al Club Atlético All Boys.

La modificación reduciría el terreno a menos de la mitad de lo aprobado originalmente por la Legislatura y, según advierten desde la institución de Floresta y las organizaciones barriales, comprometería el desarrollo de las actividades deportivas, educativas y sociales proyectadas. Además, sostienen que el cambio podría liberar parte del suelo público para futuros emprendimientos inmobiliarios.

El planteo del Gobierno contrasta con el resultado de la Audiencia Pública realizada entre el 3 y el 8 de junio de 2026. Durante esa instancia de participación ciudadana, el 95% de las intervenciones se pronunció a favor de mantener el proyecto tal como había sido sancionado en primera lectura. Para el club y los sectores que acompañan la iniciativa, ese respaldo expresa la voluntad de una comunidad que reclama recuperar el espacio para actividades de inclusión y desarrollo barrial.

En ese contexto, el legislador porteño Alejandro Grillo, impulsor parlamentario del proyecto, defendió el destino comunitario del predio y cuestionó las decisiones que puedan fragmentar su utilización. “Acá definimos el modelo de los grandes espacios públicos de la Ciudad. Tenemos la responsabilidad de ponerlos al servicio de la comunidad con proyectos integrales, control público y participación barrial, superando viejas lógicas de abandono o fragmentación”, afirmó. También destacó la función de los clubes como espacios de contención e integración para niños, niñas y adolescentes.

El conflicto ya había tenido un antecedente cuando, en marzo de este año, el Gobierno porteño inició tareas de demolición en una parte del predio mientras el proyecto legislativo todavía estaba en trámite. La intervención motivó una presentación judicial de All Boys y una medida precautelar que frenó los trabajos. Posteriormente, se conformó una mesa de diálogo entre funcionarios del Ejecutivo, autoridades del club y legisladores para intentar alcanzar un acuerdo. Sin embargo, las diferencias sobre el destino y la distribución del terreno continúan.

La propuesta original había sido construida con el respaldo de una amplia red comunitaria, integrada —según sus impulsores— por 60 clubes de barrio, 400 empresas y comercios de la zona y más de 25.000 firmas de vecinos. El 28 de noviembre de 2025, la Legislatura porteña le dio aprobación inicial con 41 votos afirmativos y ninguno en contra, para otorgarle a All Boys un permiso de uso gratuito por 20 años. El proyecto contempla actividades deportivas, educativas, culturales y recreativas, con especial atención a niños, niñas y adolescentes.

Ahora, con el tratamiento definitivo pendiente, el recorte impulsado por el Ejecutivo vuelve a poner en discusión el futuro del ex Instituto Manuel Rocca y el destino de uno de los espacios públicos de la Comuna 10. Mientras el club y las organizaciones barriales reclaman que se respete el proyecto aprobado en primera lectura y el resultado de la audiencia pública, la Legislatura deberá resolver si mantiene la iniciativa original o introduce modificaciones a la superficie prevista para el polo educativo, deportivo y cultural.