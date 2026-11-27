La Cámara de Diputados aprobó el jueves dos convenios entre Nación y Ciudad que amplían las atribuciones del Poder Judicial porteño. El primero establece el traspaso de la Justicia Penal y Correccional de Menores, por lo que la Ciudad asumirá la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años. Obtuvo 136 votos afirmativos, 7 negativos y 67 abstenciones.

Para determinar qué jurisdicción debe intervenir, se tendrá en cuenta la edad que tenía la persona al momento del hecho, incluso si cumple 18 años antes de llegar a juicio. El convenio también incluye a los adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o por delitos relacionados, con el objetivo de evitar que una misma causa se divida entre distintos fueros y dé lugar a procesos separados.

Dicho traspaso tiene dos límites. Por un lado, los delitos federales seguirán bajo la competencia de la Justicia nacional. Por otro, los menores de 14 años no ingresarán al sistema penal de adolescentes. Para esos casos, el acuerdo contempla intervenciones judiciales orientadas a su protección.

Además, las causas que ya estén iniciadas cuando entre en vigencia el convenio continuarán en la Justicia nacional. Esto incluye las etapas de ejecución y el cumplimiento de las medidas o condenas.

El segundo acuerdo corresponde al cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales entre la Nación y la Ciudad. Fue aprobado con 203 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones y amplía las materias que quedarán bajo la órbita de la Justicia porteña.

Su traspaso incluye delitos contra el honor, la integridad sexual y la libertad, además de infracciones vinculadas con el transporte, las comunicaciones y la propiedad intelectual. También incorpora competencias relacionadas con el ejercicio de la medicina veterinaria y la protección y conservación de la fauna silvestre.

Al igual que en el convenio sobre la Justicia Penal y Correccional de Menores, las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del acuerdo permanecerán en la Justicia nacional. Esto incluye las etapas de ejecución penal y el cumplimiento de las condenas.