Con la mirada puesta en construir una Ciudad más moderna, la legisladora del Pro dentro del bloque de Vamos Juntos de la Legislatura porteña. Rocío Figueroa, presentó un proyecto de ley de electromovilidad en la Ciudad para poder cargar autos eléctricos en edificios y garajes comerciales sin afectar las expensas.

Con el crecimiento de autos eléctricos y la falta de leyes concretas claras para los vecinos, Figueroa presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que establece el Régimen Integral de Infraestructura de Carga para Vehículos Eléctricos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acompañando el proyecto impulsado por el diputado Cristian Ritondo en el Congreso de la Nación, pensando en una Ciudad más sustenable y silenciosa. Facilitando también la instalación de cargadores para qué tener un auto eléctrico en la ciudad sea una posibilidad real.

El proyecto presentado por la legisladora busca facilitarle la vida a los vecinos que tienen estos vehículos y terminar con el vacío legal en los consorcios. Por eso apunta garantizar puntos de carga en estacionamientos públicos y privados de CABA. Incluye beneficios impositivos, créditos del Banco Ciudad y reglas de transparencia en las tarifas. Aborda en simultáneo tanto a los edificios de propiedad horizontal como a los garajes y playas de estacionamiento comerciales.