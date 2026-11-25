El director general Técnico, Administrativo y Legal del Teatro Colón, Diego Capuya, conversó con Antonio Lizzano en NU Radio, por Radio Zónica, sobre la salida de Julio Bocca de la dirección del Ballet, prevista para agosto del próximo año. Capuya agradeció la gestión del artista y destacó que Hernán Cornejo asumirá el cargo para dar continuidad al proyecto. También explicó que el teatro elevó su ratio de sustentabilidad -la relación entre ingresos y gastos de producción- de menos del 20% a cerca del 40%, con una proyección del 45% para el año próximo.

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