El presidente del Partido Socialista porteño, Roy Cortina, presentó el Instituto Socialdemócrata Argentino (ISA), un nuevo centro de estudios orientado a contribuir al debate público y desarrollar propuestas para los desafíos del país.

“Abrimos las puertas a todos los pensamientos políticos afines con la idea socialdemócrata”, afirmó durante el encuentro realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La iniciativa busca convocar a referentes académicos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes que compartan esos principios. En la presentación se dieron a conocer las autoridades: Cortina estará al frente del instituto, Pedro Caminos será su director ejecutivo y Jessica Barreto ocupará la dirección ejecutiva adjunta.

El lanzamiento se produce mientras distintos sectores de la oposición discuten cómo organizarse de cara a las elecciones de 2027. “La Argentina necesita volver a discutir ideas”, sostuvo Cortina, quien agregó que “hay que construir una alternativa al gobierno de Milei” mediante un programa, ideas y equipos.

Caminos anticipó que el ISA organizará durante 2027 entre ocho y diez debates sobre problemas estructurales del país.

También participó el exsenador nacional Rubén Giustiniani, quien planteó que “el problema de la Argentina es político, de distribución de la riqueza y de la falta de una fiscalidad más progresiva”.