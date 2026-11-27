"Milei es muy violento con su pueblo". Con esa frase abrió la cantante Lali Espósito su participación este viernes en un debate que impulsa el dirigente radical Martín Lousteau en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, con el objetivo de pensar una alternativa política al oficialismo. Ante un público que colmó la sede de avenida Córdoba, sostuvo que "la cultura desarma el miedo".

La artista volvió sobre el mensaje que publicó en redes la noche del balotaje de 2023, cuando Javier Milei se impuso a Sergio Massa. Dijo que no se arrepiente de aquel «qué peligroso», aunque admitió que tuvo costos: "Me sucedió después de ese tuit, de marcas que no me quisieron acompañar más".

Lali es una de las figuras de la cultura más enfrentadas con el Presidente, que desde que asumió la atacó en público y en redes, la apodó "Lali Depósito" y la señaló como ejemplo de artistas beneficiados por contrataciones de municipios y gobiernos provinciales. Hasta ahora ella había respondido sobre todo desde el escenario y sus canciones, por lo que su presencia en una actividad de perfil abiertamente opositor es una novedad en el enfrentamiento.

La cantante evitó responsabilizar a los votantes por el triunfo libertario y apuntó a la dirigencia: "La gente votó lo que pudo, dentro del desastre". Cuestionó además la idea de que los jóvenes son de derecha y planteó que hay un señalamiento a las sociedades sin preguntarse "qué hicimos mal". También habló del ánimo social, que describió con crudeza, y afirmó que ni las derechas ni las izquierdas dan respuestas.

En el mismo encuentro habló la cineasta Lucrecia Martel, quien se centró en la Justicia y en la relación entre dinero y política. "Me indigna la justicia, o la injusticia", dijo, y advirtió que el sistema democrático "no resiste la concentración de guita" y que eso quiebra la moral pública. Cerró con una definición: "La función pública tiene que verse como un servicio".

La jornada la abrió Lousteau, quien sostuvo que Milei implica un riesgo por un país donde «a unos privilegiados les va bien y al resto le va mal», y por su "identidad autoritaria". Buscó despegar la convocatoria de un frente electoral: "Esto no es un frente anti. Es tratar de alimentar algo nuevo". Según explicó, eso exige revisar certezas e incorporar las miradas de otros.