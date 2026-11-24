El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se prepara para presentar su primer informe de gestión ante el Senado, en una sesión convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. La exposición tendrá lugar después de más de un año sin que un ministro coordinador concurra a la Cámara alta, ya que el último en hacerlo fue Guillermo Francos, en junio de 2025. El funcionario deberá responder un extenso cuestionario de más de 1.200 preguntas, presentado principalmente por legisladores de la oposición.

Entre los temas que concentran la atención de los senadores se encuentran las reservas de oro del Banco Central que fueron trasladadas al exterior durante 2024. La oposición reclama precisiones sobre su ubicación, custodia y utilización financiera, especialmente después de las declaraciones del titular del BCRA, Santiago Bausili, y de las observaciones de la Auditoría General de la Nación, que aclaró que todavía no concluyó la revisión específica sobre la trazabilidad de esos activos.

La agenda política también incluirá el episodio protagonizado por Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, cuya salida desde la Argentina rumbo a Estados Unidos generó interrogantes sobre los controles migratorios y una posible colaboración de funcionarios argentinos. La oposición busca que Santilli explique cómo se produjo el desplazamiento y qué intervención tuvieron los organismos del Estado. El caso también quedó atravesado por las versiones sobre la presencia de Santiago Caputo, asesor presidencial con influencia sobre los servicios de inteligencia, en las inmediaciones del aeropuerto de Puerto Iguazú.

Otro de los puntos sensibles será el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el rol que desempeñó en los acontecimientos vinculados con la salida de Bolsonaro. Los cuestionamientos opositores apuntan a conocer si existió participación de organismos de inteligencia en el operativo y qué funcionarios estuvieron al tanto de los movimientos. Estos temas se suman a otros reclamos sobre los créditos del Banco Nación, el ajuste en discapacidad, el financiamiento universitario y la situación de las obras públicas.

Desde el entorno del jefe de Gabinete anticiparon que su presentación tendrá como eje central el concepto de «orden» y buscará defender los resultados de la administración de Javier Milei frente a la situación económica y social recibida. Sin embargo, la exposición promete convertirse en una prueba política para Santilli, que deberá afrontar los cuestionamientos de una oposición decidida a obtener explicaciones sobre asuntos que comprometen al Gobierno.

La presentación se realizará en la antesala del tratamiento de la reforma electoral y del Presupuesto 2027, dos iniciativas centrales para la estrategia legislativa del oficialismo.