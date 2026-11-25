El conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) enviara una carta a diputados y senadores para advertir sobre las consecuencias del ajuste previsto en el Presupuesto 2027. Las autoridades universitarias reclamaron que se incorporen los recursos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario y lanzaron una fuerte advertencia: si el proyecto oficial no se modifica, las instituciones no podrán garantizar su funcionamiento durante el próximo año. «Las universidades públicas atravesamos una crisis sin precedentes que compromete las posibilidades de nuestro funcionamiento», señalaron en el documento.

En la presentación, los rectores describieron un escenario marcado por salarios completamente desactualizados, becas estudiantiles congeladas desde hace dos años, presupuestos insuficientes para afrontar los gastos cotidianos y una paralización de las inversiones en obras y equipamiento tecnológico. Además, sostuvieron que el desfinanciamiento progresivo aplicado durante los últimos años deterioró las capacidades del sistema universitario y advirtieron que aprobar el Presupuesto 2027 sin contemplar los fondos previstos por la ley «implicaría dar un golpe de gracia a la universidad argentina». Por ese motivo, solicitaron a los legisladores que introduzcan modificaciones durante el tratamiento parlamentario.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la diferencia entre los recursos contemplados por el Poder Ejecutivo y las necesidades calculadas por las universidades. El proyecto oficial prevé destinar aproximadamente $7,3 billones al funcionamiento de las casas de altos estudios durante 2027, mientras que el CIN considera que se necesitan alrededor de $11 billones para cumplir con la legislación vigente. La diferencia representa casi un 50% más respecto de la partida propuesta por el Gobierno. Según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), además, el presupuesto proyectado mantiene valores similares a los del período 2024-2026 y consolida una caída real del 24,9% respecto de 2023.

Los rectores también recordaron que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada en dos oportunidades, incluso después del veto presidencial de Javier Milei. La normativa volvió a ser objeto de controversia durante el debate del Presupuesto 2026, cuando el oficialismo intentó derogarla sin conseguir los respaldos necesarios. En ese contexto, el CIN aseguró haber agotado los canales institucionales para encontrar una solución y apeló a la responsabilidad de los representantes parlamentarios. «De ustedes depende el futuro de la educación superior pública de la Nación», expresaron, al pedir que se tenga en cuenta a los miles de jóvenes que actualmente estudian en las universidades públicas y a las próximas generaciones.

La disputa también avanzó en el terreno judicial. El fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a la disponibilidad de recursos presupuestarios, es inconstitucional. En un dictamen de 45 páginas, solicitó que se confirme el fallo de primera instancia que ordenó su implementación inmediata. El fiscal sostuvo que el Gobierno utilizó un procedimiento administrativo para privar de efectos a una ley aprobada por el Congreso y cuestionó que haya intentado suspender su aplicación después de no conseguir su derogación mediante el veto presidencial. Ahora, la Cámara deberá resolver la cuestión.

En paralelo, el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, también dirigió una carta a Milei bajo el título «400 días. Que un capricho no nos cueste el futuro», en la que reclamó el cumplimiento de la normativa. El dirigente recordó las movilizaciones universitarias de 2024 y las votaciones legislativas que permitieron sostener la ley frente al veto presidencial. El reclamo de las autoridades universitarias y de los estudiantes llega en un momento clave, mientras el oficialismo busca avanzar con el Presupuesto 2027 y define su agenda parlamentaria para las sesiones extraordinarias. La discusión promete convertirse en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y la oposición durante el cierre del año legislativo.

La Fiscalía respaldó el fallo contra el decreto de Milei

El fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que debe ratificarse la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora, la Cámara deberá resolver si confirma o revoca el fallo de primera instancia que ordenó poner en marcha la norma.

En su dictamen, Cuesta sostuvo que el decreto “desconoce y priva de efectos a una ley del Congreso de la Nación” y que sus fundamentos no fueron acreditados. Además, cuestionó que el Poder Ejecutivo haya suspendido la aplicación de la ley después de que el Congreso rechazara el veto presidencial y ratificara el proyecto con mayorías de dos tercios en ambas cámaras.

La causa fue iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y 49 universidades nacionales, que reclamaron la aplicación efectiva de la norma. La ley establece la actualización del presupuesto universitario y de los salarios docentes y no docentes de acuerdo con la inflación, además de un refuerzo para las becas estudiantiles. El juez Martín Cormick había declarado inconstitucional el freno dispuesto por el Gobierno y ordenado su cumplimiento inmediato. Con el respaldo de la Fiscalía, la Cámara quedó en condiciones de tomar una decisión, aunque el caso todavía podría llegar a la Corte Suprema.