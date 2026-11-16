El borrador de reforma electoral que impulsa el Gobierno propone suspender las PASO durante 2027, incorporar un sistema limitado de listas colectoras y establecer una versión de Ficha Limpia. El documento, de 20 artículos, también plantea modificaciones sobre afiliaciones, avales de candidaturas, publicidad electoral y debates presidenciales.

La suspensión de las primarias sería excepcional y alcanzaría únicamente a los comicios de 2027; el borrador no elimina el sistema de manera definitiva. Durante ese período, cada partido definiría sus candidatos según su carta orgánica y las alianzas, de acuerdo con sus propios reglamentos electorales.

La propuesta habilitaría que una misma fórmula presidencial aparezca acompañada por dos agrupaciones distintas, cada una con su propia lista de legisladores. El mecanismo busca permitir acuerdos electorales sin que los partidos provinciales deban renunciar a presentar candidatos legislativos propios, pero establece un máximo de dos columnas por distrito en la Boleta Única de Papel.

El capítulo generó cuestionamientos por la forma en que se contabilizarían los votos y se repartirían las bancas. Gerardo Milman, colaborador político de Patricia Bullrich, objetó el esquema para el Senado: “Desde mi perspectiva, la idea de colectoras para senadores nacionales es inconstitucional”. La nota señala que esa crítica no implica que Bullrich haya expresado una postura contraria al proyecto.

En materia de Ficha Limpia, el texto impediría postularse a cargos nacionales a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, bajo determinadas condiciones temporales. También crearía un registro público a cargo de la Cámara Nacional Electoral y extendería las restricciones a ciertas designaciones en ministerios, organismos y empresas con participación estatal.

El debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzaría el 17 de noviembre, mientras que el 26 figura como fecha tentativa para votar la iniciativa. El oficialismo busca obtener dictamen y negocia cambios, en especial sobre las colectoras, cuyo funcionamiento todavía genera dudas entre aliados y referentes del propio espacio.