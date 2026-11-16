La cantidad de empresas empleadoras privadas en Argentina sigue en retroceso y todavía no encontró punto de quiebre: en agosto de 2026 se ubicó en 475.685, lo que representó una caída interanual del 2,9% —equivalente a 14.241 firmas menos que un año atrás— y una reducción del 6,3% frente a noviembre de 2023, cuando la pérdida sumó 32.163 empleadores. Los datos surgen de un informe de Politikon Chaco elaborado sobre la base de estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y confirman que el proceso de contracción del tejido empresarial continúa en casi todo el país.

El retroceso, además, es marcadamente desparejo según la geografía: de las 24 jurisdicciones del país, solamente una logró incrementar su cantidad de empresas empleadoras respecto de noviembre de 2023, mientras que en el resto se registraron retrocesos de distinta magnitud. En la comparación interanual, La Rioja encabezó las bajas con una contracción del 13,1% en agosto, seguida por Tierra del Fuego (-8,5%), Misiones (-7,8%), Santa Cruz (-6,8%) y Catamarca (-5,7%). Por encima del promedio nacional también se ubicaron Formosa (-5,4%), Chubut (-5,3%), Corrientes (-4,9%), Chaco (-4,7%), San Luis (-4,4%), Córdoba y Jujuy (-4,3%).

Si la referencia es noviembre de 2023, el escenario resulta todavía más severo. La Rioja volvió a registrar el mayor retroceso, con una pérdida del 18,4% de sus empleadores privados, escoltada por Tierra del Fuego (-16,6%), Catamarca (-14,6%), Chaco (-13,2%), Corrientes (-12,3%), Santa Cruz (-11,1%), Misiones (-11%) y Formosa (-10,4%). De esta manera, ocho jurisdicciones acumulan caídas de dos dígitos en el lapso de menos de tres años.

En el extremo opuesto, Neuquén fue la única provincia que consiguió ampliar su stock de empleadores privados: en agosto registró un incremento interanual del 0,1%, equivalente a 10 firmas adicionales, y acumuló una mejora del 1,9% (+169 empresas) frente a noviembre de 2023. Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, se destacaron por presentar los retrocesos más moderados: en la comparación interanual, la provincia norteña registró una baja del 1,6% y CABA del 1,2%, mientras que frente a noviembre de 2023 las reducciones fueron del 1,6% y del 2,7%, respectivamente.

Más allá de los porcentajes, el volumen de la pérdida se concentra en los distritos de mayor peso económico. La provincia de Buenos Aires perdió 4.651 firmas entre agosto de 2025 y agosto de 2026, mientras que Córdoba registró una disminución de 2.084, la Ciudad de Buenos Aires de 1.436 y Santa Fe de 1.306; Mendoza restó 838 empleadores y Misiones, 713. Si se amplía el período hasta noviembre de 2023, los números se multiplican: 8.965 empresas menos en Buenos Aires, 5.038 en Córdoba, 3.309 en Santa Fe, 3.260 en CABA y 1.695 en Mendoza.

El deterioro también golpeó la estructura sectorial: de los 18 sectores relevados, 14 registraron menos empresas empleadoras que un año atrás y solamente cuatro mostraron variaciones positivas. El comercio encabezó las pérdidas en términos absolutos, con 5.987 empleadores menos (-4,1%); le siguieron los servicios de transporte y almacenamiento, que perdieron 2.602 firmas (-7,5%); la industria manufacturera, con 2.529 (-5,3%); y los servicios inmobiliarios, con 1.308 (-4,9%). En contraste, crecieron las actividades administrativas y los servicios de apoyo (+2,6%), los servicios de asociaciones y personales (+2%), la salud humana y los servicios sociales (+1%) y el suministro de electricidad (+0,9%). Aun así, las cuatro ramas en alza apenas sumaron 1.351 empresas, una cifra que no alcanza para compensar las 15.592 firmas perdidas en las 14 ramas que exhibieron retrocesos.