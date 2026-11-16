La imagen del presidente Javier Milei volvió a mostrar señales de deterioro, según el último relevamiento de Atlas Intel y Bloomberg. La encuesta, realizada entre el 5 y el 9 de noviembre sobre 2.364 casos, reveló que la aprobación de su gestión cayó al 36,2%, frente al 39% registrado en octubre. En paralelo, la desaprobación trepó al 60,2%, luego de haber alcanzado el 57% en la medición anterior, consolidando una tendencia negativa para el mandatario.

La evaluación general del Gobierno también reflejó un retroceso. Apenas el 28,9% de los encuestados calificó la gestión como buena o excelente, mientras que el 55,7% la consideró mala o muy mala. Por su parte, el 15,4% tuvo una valoración regular. En octubre, las opiniones positivas habían alcanzado el 33%, mientras que las negativas se ubicaban en el 54%, lo que evidencia un crecimiento del malestar con la administración libertaria.

La percepción sobre la situación económica explica buena parte de ese escenario. El 60% de los consultados evaluó negativamente la economía del país, frente a un 19% que la consideró buena y un 21% que la definió como normal. La situación del mercado laboral aparece todavía más comprometida: el 69% la calificó como mala, apenas el 12% tuvo una opinión positiva y el 19% la consideró normal. En cuanto a la economía familiar, el 49% manifestó una situación negativa, el 31% la describió como normal y solo el 20% la evaluó favorablemente.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco ofrecen un panorama alentador. La mitad de los encuestados considera que su situación familiar empeorará, mientras que el 35% cree que mejorará y el 16% espera que permanezca igual. Respecto de la economía nacional, el 51% anticipa un deterioro, contra un 33% que proyecta una recuperación. En el mercado laboral, las perspectivas negativas alcanzan al 44%, mientras que el 33% espera una mejora y el 24% considera que no habrá cambios.

Otro dato político relevante del estudio aparece en el ranking de imagen de los principales dirigentes. Cristina Fernández de Kirchner encabeza la lista con un 41% de imagen positiva, seguida por Axel Kicillof y Myriam Bregman, ambos con el 39%. En cuarto lugar se ubica Patricia Bullrich, con el 37%, mientras que Milei aparece quinto, con el 36%. Sin embargo, la expresidenta también registra un 53% de imagen negativa, mientras que el gobernador bonaerense alcanza el 54% y la dirigente del Frente de Izquierda el 51%.

En el resto del ranking, Sergio Massa obtiene un 26% de imagen positiva y Mauricio Macri un 24%, mientras que Jorge Macri llega al 23%. Más atrás aparecen Martín Menem, con el 22%, y Santiago Caputo, con el 21%. Victoria Villarruel registra apenas un 18% de valoración favorable, mientras que Karina Milei se ubica entre las dirigentes con mayor rechazo: acumula un 73% de imagen negativa y solo un 14% positiva. También presentan números desfavorables Horacio Rodríguez Larreta, con un 71% de rechazo, y Alberto Fernández, que alcanza el 81%.

Los resultados del relevamiento muestran un escenario complejo para el Gobierno nacional, con una aprobación presidencial en retroceso, una evaluación mayoritariamente negativa de la gestión y expectativas económicas desfavorables para los próximos meses. Al mismo tiempo, el liderazgo de Cristina Kirchner en el ranking de imagen positiva y la ubicación de Kicillof entre los primeros puestos aportan otro dato al tablero político, en momentos en que comienzan a tomar forma las disputas y estrategias de cara al escenario electoral de 2027.