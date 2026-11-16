En NU Radio, por Radio Zónica, Fernando Riva Zucchelli dialogó con el periodista y escritor Eduardo Zanini sobre la visita de tres días del papa León XIV a la Argentina, a la que definieron como uno de los acontecimientos más trascendentes del año. Zanini destacó especialmente el mensaje pronunciado ante el presidente Javier Milei y otros referentes políticos: “La economía al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la economía”, junto con los llamados a cuidar a las personas con discapacidad, fortalecer la educación pública y la universidad, atender a los adultos mayores y promover la paz y la unidad entre los argentinos.

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