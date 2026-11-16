El peronismo volverá a reunirse el martes en el Teatro Otamendi de San Fernando, en un acto impulsado por el Frente Renovador y el peronismo federal. La convocatoria, prevista para las 18, reunirá a unos 600 dirigentes y se realizará mientras el Congreso debate la suspensión de las PASO, una decisión que podría modificar el escenario para definir candidaturas de cara a 2027.

Entre los asistentes se espera a Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, además de Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora. También participarían intendentes como Federico Achával y Federico Otermín. Según fuentes citadas por los organizadores, Cristina y Máximo Kirchner enviarían representantes, aunque Máximo no asistirá porque tiene una actividad en La Pampa. Axel Kicillof no recibió una invitación oficial y su presencia tampoco está confirmada.

La asistencia de Sergio Massa, principal figura del Frente Renovador, seguía sin confirmarse: tenía previsto viajar a San Pablo, aunque no se descartaba que finalmente participara. Tras mantener un perfil bajo luego de la derrota electoral de 2023, el exministro reapareció en septiembre ante jóvenes de su espacio. Entonces afirmó que “no es hora de candidaturas” y que “nunca me corrí”. En octubre también participó de un acto en Rosario.

En paralelo, dirigentes del Frente Renovador impulsan en el interior bonaerense lo que describen como un “operativo clamor” para que Massa vuelva a competir. En el massismo descartan que busque la gobernación y mantienen abierta la posibilidad de una candidatura presidencial. El encuentro de San Fernando funcionará como una medida del respaldo que podría reunir, aunque sus organizadores evitan presentar el acto como el lanzamiento formal de una postulación.

El futuro del armado también depende de lo que ocurra en el Congreso con el proyecto de reforma electoral. El Gobierno buscará avanzar este martes con un dictamen que incluye la suspensión de las PASO. Aunque en agosto Kicillof, Massa y Máximo Kirchner coincidieron con otros dirigentes en defender las primarias, sus posiciones difieren: el gobernador bonaerense ratificó que quiere competir en una interna, mientras Massa plantea combinar unidad y participación.

Si las PASO se suspenden, dentro del peronismo se discuten otras opciones, como una interna abierta —propuesta por Sergio Uñac—, elecciones regionales o un acuerdo de unidad.