Tiembla LLA: Menem presiona a Bullrich por las PASO

El Gobierno de Javier Milei busca acelerar la reforma electoral y espera que el Senado avance con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante las próximas dos semanas. El encargado de ponerle un plazo a la negociación fue Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien señaló que la responsabilidad de conseguir los acuerdos necesarios recae sobre la Cámara alta, donde Patricia Bullrich conduce el bloque de La Libertad Avanza (LLA).

El titular de Diputados manifestó su expectativa de que el proyecto consiga dictamen y media sanción antes de fin de mes. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, afirmó. Sin embargo, aclaró que se trata de “una expresión de deseo”, ya que el resultado dependerá de las negociaciones con los distintos espacios políticos.

Menem volvió a cuestionar el sistema de elecciones primarias y defendió la postura del oficialismo de eliminar su obligatoriedad. “La Argentina no necesita PASO”, sostuvo, al recordar que el mecanismo ya fue suspendido para las elecciones legislativas de 2025. En esa línea, argumentó que el Estado no debería financiar las disputas internas de las agrupaciones políticas: “No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos”.

La presión sobre Bullrich llega en un momento de creciente tensión entre la senadora y la conducción de La Libertad Avanza (LLA). En los últimos días se profundizaron las diferencias con Javier Milei y Karina Milei, mientras en la Casa Rosada crecen las sospechas sobre la posibilidad de que la exministra tenga aspiraciones electorales propias para 2027. Incluso, dentro del oficialismo comenzó a mencionarse la posibilidad de reemplazarla al frente del bloque en el Senado por la legisladora neuquina Nadia Márquez.

La discusión por las PASO también se convirtió en un punto central de esa disputa interna. En el entorno presidencial sospechan que Bullrich podría no estar trabajando para conseguir los votos necesarios para suspenderlas, debido a que el mecanismo podría permitirle competir en una interna presidencial. Sin embargo, el sector de la senadora asegura que no tiene previsto romper con el oficialismo y que, por ahora, no dará ningún paso que profundice el enfrentamiento.

Si el Senado consigue aprobar la iniciativa, el proyecto deberá regresar a Diputados, donde Menem confía en reunir los respaldos necesarios para convertirlo en ley. La reforma electoral forma parte de una agenda legislativa más amplia que incluye el Presupuesto 2027, modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y otras iniciativas económicas e institucionales. Además, el titular de la Cámara baja anticipó que el Gobierno contempla convocar a sesiones extraordinarias para avanzar con los proyectos que queden pendientes.

El calendario parlamentario agrega presión a las negociaciones, ya que el período ordinario de sesiones finaliza el 30 de noviembre. El oficialismo pretende acelerar los acuerdos para evitar que la reforma electoral quede postergada y llegue sin definiciones al año previo a las elecciones presidenciales. De esta manera, la suspensión de las PASO no solo representa una apuesta legislativa de Milei, sino también una prueba de fuerza para Bullrich y para el funcionamiento interno de La Libertad Avanza.