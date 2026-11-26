En el marco de las 43.º Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), el consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo Meis, planteó la necesidad de revisar y reformar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, con especial énfasis en su integración y en la distribución de competencias institucionales.

Sus declaraciones tuvieron lugar durante su participación en el panel de presentación de la publicación FOFECMA: Tercera Edición Federal Comparada, un espacio de intercambio y reflexión sobre los distintos modelos de organización y funcionamiento de los Consejos de la Magistratura en el país.

Durante su exposición, Meis cuestionó que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerza también la presidencia del Consejo de la Magistratura nacional. En ese sentido, sostuvo que resulta necesario mejorar el marco normativo del organismo y revisar la representación de los distintos estamentos que lo integran.

Asimismo, planteó la conveniencia de evitar la participación de cualquier integrante de la Corte Suprema en los procesos de designación y remoción de magistrados, así como en la administración del presupuesto del Poder Judicial, con excepción del correspondiente al propio máximo tribunal.

En contraposición, Meis destacó el modelo institucional establecido por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al considerar que contempla una mayor separación de funciones y resguarda la autonomía del Consejo de la Magistratura. En ese sentido, ponderó que en el proceso de selección de magistrados porteños no interviene el Poder Ejecutivo y que el diseño institucional de la Ciudad establece mecanismos diferenciados para la designación y remoción de jueces, así como para la administración del presupuesto judicial.