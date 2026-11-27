El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a disfrutar de la 10ª edición de La Noche de los Templos, que se realizará el sábado, a partir de las 20 h. Este clásico porteño vuelve a reunir a las comunidades de fe para abrir las puertas de más de 100 templos y compartir sus tradiciones con todos los vecinos y visitantes.

Durante la noche, cada templo ofrecerá una propuesta única con actividades religiosas, culturales, artísticas y gastronómicas, que reflejan la diversidad y la convivencia que caracterizan a nuestra ciudad. Habrá música en vivo, meditaciones, visitas guiadas, exposiciones de arte, iconografía, indumentaria típica, obras teatrales y documentales, entre otras actividades que invitan a conocer las distintas comunidades religiosas que forman parte de Buenos Aires.

La participación es libre y gratuita, sin inscripción previa. Para conocer los recorridos, zonas y actividades de los templos, se puede consultar el mapa interactivo disponible en www.lanochedelostemplos.com, comunicarse con BAX, el WhatsApp de la Ciudad, al 11-5050-0147, y seguir la cuenta de Instagram de la Dirección de Cultos en @bacultos para estar al tanto de las novedades.

Organizada por la Secretaría General y de Relaciones Internacionales, a través de la Dirección General de Cultos, esta edición contará con más de 100 templos distribuidos en siete zonas de distintos barrios porteños, para que todos puedan vivir una noche especial de encuentro, historia y espiritualidad. Además, habrá seis circuitos guiados con salidas desde distintos puntos de la Ciudad: Belgrano, Palermo, Montserrat, San Nicolás, San Cristóbal y Vélez Sarsfield.

Circuitos guiados

Circuito 1 (Belgrano) inicia en la Iglesia Anglicana de San Salvador en Av. Crámer 1820. Desde ahí se dirige al Monasterio Budista Fo Guang Shan en Av. Cramer 1733 y finaliza en la Iglesia Luterana La Cruz de Cristo en Amenábar 1767. Comienza a las 21h.

Circuito 2 (Palermo) inicia en la Catedral Apostólica Armenia San Gregorio el Iluminador en Armenia 1359, luego visitan la Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús en José A. Cabrera 4656 y termina en la Catedral Ortodoxa San Jorge en Av. Scalabrini Ortiz 1261. Comienza a las 21h.

Circuito 3 (Montserrat) arranca en la Basílica San Francisco de Asís en Adolfo Alsina 380, continúa en la Basílica Ntra. Sra. del Rosario – Convento de Santo Domingo en Defensa 422 y finaliza en San Ignacio de Loyola en Bolívar 225. Hay un primer recorrido a las 20:30h y el segundo a las 22h.

Circuito 4 (San Nicolás) comienza en la Catedral Anglicana San Juan Bautista en 25 de Mayo 276, continuando por la Primera Iglesia Evangélica Metodista en Av. Corrientes 718 y termina en la Parroquia Centro – Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires en Esmeralda 162. Comienza a las 21h.

Circuito 5 (San Cristóbal) empieza en la parroquia San Cristóbal en Av. Jujuy 1251, continuando por la Iglesia Cristiana Evangélica Eslava Saavedra en Saavedra 1283 y finaliza en la Mezquita Al-Ahmad en Alberti 1553. Comienza a las 21h.

Circuito 6 (Vélez Sarsfield) comienza en la Iglesia Evangélica Bautista Eslava en Martínez Castro 249, continuando por el Seminario Internacional Teológico Bautista en Ramón Falcón 4080 y finaliza en la Catedral Santa María del Patrocinio en Ramón Falcón 3960. Comienza a las 20:30h, y está a cargo de las comunidades de fe pertenecientes al recorrido.

A continuación, compartimos algunas de las propuestas que ofrecerán los templos durante la noche:

● Centro de Meditación Kadampa en Cabrera 4127: meditaciones guiadas y charlas con sus fieles para conocer el budismo kadampa.

● Comunidad Llegar Alto en Guido 1952: instalación artística inmersiva, música en vivo, muestra teatral y taller de poesía.

● Gran Templo Paso en Paso 423: ceremonia de Havdalá (Culminación del Sagrado Día de Shabat) acompañada de instrumentos musicales, en hebreo y español.

● Iglesia Evangélica Bautista Eslava en Martínez Castro 249: degustación de platos típicos ucranianos, recital de música y proyección sobre la historia de la Iglesia eslava.

● Fo Guang Shan en Av. Crámer 1733: Visita guiada, meditación, taller de caligrafía china y ceremonia de bendición.

● Basílica San José de Flores en Av. Rivadavia 6950: visita guiada, concierto de música sacra, espectáculo de luz y sonido.

● Mezquita Al-Ahmad en Alberti 1553: serie de charlas acerca del Islam, sus creencias, la historia del Islam en Argentina, espacio de diálogo con preguntas y respuestas. Recorrido por el templo y servició de té con dulces típicos.

● Capilla de Liniers en Ulrico Schmidl 7636: recepción de visitantes, entrega de folletos, presentaciones musicales, muestra del Coro Harmony de Buenos Aires y stands sobre los programas que llevan adelante.

● Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna en Ciudad de la paz 384: clase de cocina vegetariana, canto de mantras, stands de comidas típicas y espacio de preguntas y respuestas.

● Primera Iglesia Evangélica Metodista – Parroquia Esperanza en Corrientes 718: Banda de Jazz de exalumnos Colegio Ward, recital de órgano y charla sobre la historia del metodismo.

Curiosidades

➔ La Iglesia San Ignacio de Loyola es la más antigua de la ciudad de Buenos Aires, construida en 1710.

➔ La Congregación El Redentor fue la primera iglesia luterana de habla hispana de Buenos Aires.

➔ La parroquia San Juan Evangelista fue la primera parroquia salesiana del mundo.

➔ El Centro Cultural Islámico “Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd es el templo islámico más grande de Latinoamérica.

➔ La Iglesia Anglicana del Buen Pastor, de estilo rural, fue construida por obreros ingleses del ferrocarril.

➔ El Centro Misionero Nuestra Señora de Luján fue la primera capilla fundada por Jorge Mario Bergoglio como Arzobispo de Buenos Aires.

➔ La Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad es el único templo de la Iglesia Ortodoxa Rusa fuera de Rusia que responde al canon tradicional de Moscú, la primera de su tipo en Sudamérica.

Un show especial

Basílica Maria Auxiliadora y San Carlos:

20:00 Apertura - Visita Guiada Simultanea (Templo Mayor - Bautisterio - Cripta)

20:30 Concierto "Holy Spirit Mass" de Kim Andre Arnesen, Coral Arsis, Dir. Leonardo San Juan

21:15 Apertura - Visita Guiada Simultanea (Camarín - Bautisterio - Cripta)

23:00 SHOUT Gospel Choir En Concierto, Dir. Gerardo Flores