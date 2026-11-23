El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresa su enérgico repudio al homenaje a Mario Roberto Santucho, máximo dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el próximo 10 de diciembre, y manifiesta su desacuerdo con la decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires de declararlo de interés institucional.

"La elección de esa fecha resulta particularmente grave. El 10 de diciembre conmemoramos la recuperación de la democracia en 1983, que puso fin a la última dictadura militar y restableció la vigencia de la Constitución Nacional, las libertades públicas y el Estado de Derecho", afirmó su presidenta, Alejandra García.

"Santucho encabezó una organización que recurrió a los secuestros, los asesinatos y la violencia armada para alcanzar sus objetivos políticos, incluso durante gobiernos constitucionales. Esos métodos son incompatibles con los principios de la convivencia democrática y no pueden ser objeto de homenaje", advirtieron desde el Colegio Público porteño.

García hizo una férrea defensa de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el pluralismo que -dijo- son conquistas fundamentales de la Reforma Universitaria de 1918. "Su defensa comprende el derecho a investigar, debatir y expresar distintas interpretaciones de nuestra historia. Pero esas libertades no impiden cuestionar una decisión que desconoce los límites que la democracia y el Estado de Derecho imponen a la legitimación de la violencia política", recalcó.

"La condena del terrorismo de Estado, por su naturaleza y gravedad específicas, constituye un compromiso irrenunciable de nuestra democracia. Ello no impide condenar también los graves crímenes cometidos por las organizaciones armadas, sin equiparar responsabilidades ni justificar la violencia en nombre de ninguna causa política", señalaron desde el Colegio Público que nuclea a más de 90 mil profesionales matriculados.

Finalmente. García, quien sucedió a Ricardo Gil Lavedra al frente de la institución recordó que "el 10 de diciembre debe ser una fecha para reafirmar nuestro compromiso con la Constitución Nacional, las libertades públicas y el Estado de Derecho". "La democracia no admite la violencia como método de acción política, cualquiera sea la causa que se invoque para justificarla", concluyó.