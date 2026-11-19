Eduardo Riggi asumió el miércoles como Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Prestó juramento ante el Fiscal General porteño, Martín López Zavaleta, en una ceremonia realizada en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El acto fue encabezado por la presidenta del TSJ, Inés M. Weinberg de Roca; la vicepresidenta, Alicia E. C. Ruiz, y los jueces Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. López Zavaleta tomó juramento a Riggi, a quien designó mediante la Resolución FG 113-26, en el marco de las atribuciones previstas por la Constitución porteña y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Abogado de 50 años, Riggi cuenta con una trayectoria extensa en el ámbito judicial. Accedió por concurso al cargo de fiscal de Cámara en 2012 y coordinó distintos proyectos del Ministerio Público Fiscal porteño. También supervisó áreas especializadas en delitos informáticos, narcomenudeo, eventos masivos y materia penal económica.

En el ámbito académico, obtuvo un doctorado en Derecho con la máxima calificación en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, en 2008, y cursó una maestría de especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales en esa universidad y en la Universidad de Barcelona. Es profesor de posgrado en instituciones como la UBA, la Universidad Austral, la UCA, la Universidad de Navarra y la propia Pompeu Fabra. Además, integra el Departamento de Derecho Penal de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y publicó libros y artículos especializados.

Entre las autoridades presentes estuvieron el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones porteña, Javier Buján; el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia; el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, y el secretario de Política Criminal de esa provincia, Francisco Pont Verges. También asistieron fiscales, secretarios y funcionarios del Ministerio Público Fiscal porteño, entre ellos los fiscales de Cámara Gabriel Unrein y Norberto Brotto, y responsables de las unidades especializadas en género, estupefacientes, delitos informáticos, materia penal juvenil, investigaciones complejas y juegos de azar.