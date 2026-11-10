Dale una oportunidad a la paz

El Movimiento Internacional Acción de Paz está presente. Uno de sus referentes analiza, en exclusiva para NU, la visita de León XIV.

Alejandro Dalessandro, uno de los fundadores de la organización, primero, muestra su alegría por la presencia del Santo Padre. “Viene en este momento tan difícil que tiene la Argentina con esa espiritualidad que tiene que servir para salvar las grietas”, dijo.

“La ciencia inexorablemente avanza pero tenemos que recuperar la humanidad, tal como lo dice claramente en su encíclica el Papa y rescatar la hermandad (fratelli tutti) del legado que nos dejó Francisco”, agregó.

El hombre destaca que Acción de Paz es un conglomerado “profundamente humanista, interreligioso, multiétnico que trabaja por el bien común”. Otros de los varios ejes del pontificado de Jorge Mario Bergoglio.

Dallessandro estuvo nominado como candidato al premio Nobel de la Paz, es autor de diversas publicaciones, entre otras “La ciencia de la paz”, una obra basada “desde la neurociencia a la construcción de la paz”.