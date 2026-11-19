La construcción de la futura Línea F del subte porteño entró en una etapa decisiva. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preseleccionó a dos consorcios empresarios que competirán por quedarse con una obra presupuestada en 1.350 millones de dólares y que permitirá conectar los barrios de Barracas y Palermo. La comisión evaluadora consideró que ambas propuestas cumplen con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la licitación, por lo que podrán continuar en el proceso de selección.

Uno de los grupos está encabezado por la constructora argentina Benito Roggio e Hijos, que se presentó en sociedad con la italiana Ghella. La compañía cordobesa cuenta con una extensa trayectoria en infraestructura y transporte, además de operar actualmente el servicio de subterráneos porteño a través de Emova. Su socio italiano aporta experiencia internacional en excavación de túneles y grandes obras de ingeniería, con antecedentes en proyectos como el Sistema Riachuelo y los túneles del arroyo Maldonado. La segunda propuesta corresponde a un consorcio integrado por las empresas chinas CITIC Construction y Ranken Railway Construction, junto con las argentinas Supercemento, Eleprint y Panedile.

El próximo paso será la apertura de los sobres económicos, instancia en la que se conocerán los montos que cada consorcio pretende cobrar por ejecutar los trabajos. Antes de esa etapa, el 30 de noviembre, ambos grupos deberán participar de un taller de constructibilidad para explicar sus planes de ejecución, la secuencia de las tareas y los mecanismos de control de calidad y seguridad. Según el cronograma oficial, la Ciudad pretende adjudicar el contrato durante diciembre y comenzar las obras en enero de 2027. Para financiar el emprendimiento, la Legislatura porteña autorizó al Ejecutivo a tomar deuda por hasta 1.350 millones de dólares.

El proyecto contempla un recorrido de 9,8 kilómetros y la construcción de 12 estaciones, desde Brandsen, en Barracas, hasta Pacífico, en Palermo. En su trayecto atravesará Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz y Ecoparque. La nueva línea permitirá combinar con las seis líneas de subte existentes y con los ferrocarriles Roca, en Plaza Constitución, y San Martín, en Palermo. Además, incorporará por primera vez a Barracas a la red subterránea de la Ciudad y generará un nuevo corredor de conexión entre el norte y el sur porteño.

Una de las principales innovaciones será la utilización de dos tuneladoras TBM, que permitirán excavar y revestir simultáneamente dos túneles paralelos de seis metros de diámetro. Esta tecnología busca acelerar los tiempos de construcción y reducir las interrupciones en la superficie. La línea también fue proyectada con el estándar de automatización GoA4, que permitirá operar formaciones sin conductor mediante sistemas automáticos de control. Se trata de una tecnología utilizada en redes internacionales como la Línea 14 del Metro de París y el sistema de transporte subterráneo de Riad. Sin embargo, la compra de los trenes, los sistemas de señalamiento y las comunicaciones quedarán contemplados en futuras contrataciones.

Desde el Gobierno porteño proyectan que la Línea F podría incorporar hasta 450.000 pasajeros diarios y contribuir a descomprimir especialmente la Línea C, que actualmente concentra buena parte de los viajes de quienes llegan a Constitución desde el sur del conurbano bonaerense. El emprendimiento forma parte de un plan más amplio de modernización del transporte público, que incluye la compra de 214 coches para renovar las líneas A, B y C, con una inversión aproximada de 370 millones de dólares, además de obras de renovación de estaciones y nuevos sistemas de movilidad eléctrica.

La futura Línea F representa la primera gran expansión de la red de subterráneos porteña en 25 años y una de las apuestas de infraestructura más ambiciosas de la gestión de Jorge Macri. La competencia entre Roggio-Ghella y el consorcio chino-argentino será determinante para definir quién tendrá a cargo la ejecución de una obra que demandará varios años de trabajo. Con la apertura de las ofertas económicas como próximo paso, el Gobierno busca cerrar el proceso licitatorio antes de fin de año y poner en marcha durante 2027 un proyecto que promete modificar la conectividad y la movilidad en distintos barrios de Buenos Aires.