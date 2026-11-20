La imagen de los principales dirigentes argentinos mantiene un predominio de valoraciones negativas y una fuerte polarización, según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, correspondiente a noviembre de 2026. Ninguna de las figuras relevadas alcanza un diferencial positivo entre opiniones favorables y desfavorables. En el caso de Milei, el 31% tiene una opinión buena o muy buena del Presidente, frente al 62% que expresa una valoración mala o muy mala.

Patricia Bullrich encabeza el ranking de imagen positiva, con el 36%. Le siguen Myriam Bregman, Milei, Victoria Villarruel y Cristina Fernández de Kirchner, con el 31% cada uno. Axel Kicillof alcanza el 30%; Mauricio Macri, el 28%; Jorge Macri, el 27%; y Elisa Carrió, el 26%.

Juan Grabois y Sergio Massa reúnen el 23%, Nicolás del Caño el 22% y Juan Schiaretti el 21%. Entre los dirigentes con menor imagen positiva figuran Jorge Brito y Sergio Uñac, ambos con el 8%, y Hernán Lacunza y Dante Gebel, con el 9%. El informe atribuye en buena medida esos últimos registros al desconocimiento de esas figuras.

Las valoraciones negativas son más elevadas para varios dirigentes. Máximo Kirchner registra el nivel más alto de toda la nómina, con el 70%, seguido por Massa, con el 68%; Mauricio Macri, con el 63%; y Milei y Cristina Kirchner, ambos con el 62%. Guillermo Moreno llega al 59%, mientras que Lilia Lemoine y Miguel Ángel Pichetto alcanzan el 57%. Los diferenciales más desfavorables corresponden a Máximo Kirchner (-52), Lemoine y Pichetto (-49), Moreno y Massa (-45). En contraste, Bullrich presenta el mejor saldo entre las principales figuras, con -18 puntos; Bregman y Natalia de la Sota registran -16, aunque esta última tiene un 16% de imagen positiva y un 32% de negativa. Villarruel obtiene -21, Kicillof -30 y Cristina Kirchner -31.

En el caso de Milei, el 31% tiene una opinión buena o muy buena del Presidente, frente al 62% que expresa una valoración mala o muy mala. El relevamiento indica que su nivel de conocimiento es del 99%, por lo que el saldo negativo no se explica por un desconocimiento significativo. Respecto de la medición anterior, perdió tres puntos de imagen positiva; Villarruel, en cambio, subió tres puntos hasta el 31%, mientras que Bregman retrocedió uno. Bullrich conservó el primer puesto, con el 36%.

La segmentación política muestra una marcada división según la aprobación de la gestión libertaria. Entre quienes respaldan al Gobierno, Milei alcanza un 83% de imagen positiva; Bullrich, un 77%; Jorge Macri, un 56%; Mauricio Macri, un 55%, y Villarruel, un 41%. Entre quienes desaprueban la administración, el Presidente obtiene apenas un 5% de valoración positiva y un 91% negativa. En ese grupo, las figuras con mejor imagen positiva son Cristina Kirchner, con el 48%; Kicillof, con el 46%, y Bregman, con el 45%. Bullrich registra allí un 16% de imagen positiva y un 77% negativa.

La evaluación de la gestión presidencial acompaña ese panorama: el 34% aprueba la administración de Milei y el 62% la desaprueba, sin cambios significativos respecto del mes anterior. El informe compara ese nivel de aprobación con el que registraba Mauricio Macri en el mismo período de su mandato. La satisfacción con el desempeño del Poder Ejecutivo es del 23%, frente a un 68% de insatisfacción. Por edades, los mayores de 60 años muestran la mayor aprobación, con el 42%; entre los millennials, la desaprobación llega al 62%, mientras que en la Generación Z la aprobación cayó nueve puntos y quedó en el 30%.

El estudio fue realizado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés mediante 1.003 encuestas online a personas de 18 años o más residentes en Argentina, entre el 4 y el 12 de noviembre de 2026. La muestra fue estratificada por región, con cuotas de nivel socioeconómico y edad, e incluyó NOA, NEA, Cuyo, Centro, Sur, CABA, Gran Buenos Aires y el interior bonaerense. En conjunto, la medición muestra que Milei mantiene un apoyo intenso entre quienes aprueban su gestión, pero aún no recupera terreno en el conjunto de la opinión pública.