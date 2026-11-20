A partir del 25 de noviembre comenzarán a implementarse de manera progresiva cambios de circulación en calles y avenidas de Caballito. Las modificaciones forman parte de las obras viales para la llegada del TramBus, el nuevo sistema de transporte público eléctrico cuya primera línea, la T1, está prevista para diciembre de 2026.

La avenida Honorio Pueyrredón será de mano única hacia el sur entre la avenida Ángel Gallardo y Neuquén, con un carril exclusivo. La avenida Acoyte tendrá sentido único hacia el norte entre Neuquén y Díaz Vélez, y sumará un carril exclusivo sobre la mano derecha. La calle de convivencia Honorio Pueyrredón, entre Avellaneda y Neuquén, también circulará hacia el sur.

El reordenamiento incluye otros tres tramos: Felipe Vallese pasará a doble mano entre Acoyte y Ambrosetti; Ambrosetti tendrá sentido hacia el sur entre Jauretche y Rivadavia; y el pasaje Florencio Balcarce cambiará a mano hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia. Las adecuaciones se definieron a partir de un estudio de impacto ambiental y otro específico sobre el puente de Ambrosetti, que permitirá dar continuidad a los recorridos de las líneas 55 y 145.

Según el Gobierno porteño, el objetivo es ordenar la circulación norte-sur, distribuir los recorridos de transporte público según su procedencia y evitar la concentración de colectivos en una sola avenida. La reorganización, señalaron, busca reducir los cuellos de botella y agilizar los viajes. “Con el TramBus vamos a mejorar la conexión entre ocho barrios de la Ciudad y ofrecer una alternativa de transporte público más rápida, frecuente y sustentable”, afirmó el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua.

La línea T1 tendrá un recorrido de 20 kilómetros y conectará Nueva Pompeya con Aeroparque, con viajes directos hasta Costanera Norte. Atravesará Nueva Pompeya, Parque de los Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. El trazado permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H del subte y con cuatro líneas de trenes metropolitanos.

El sistema contará con paradas cada 500 metros y 11 paradores icónicos en puntos estratégicos. Los vehículos, que serán eléctricos y fabricados en la Argentina, circularán por carriles exclusivos o preferenciales. También incorporarán “semáforos observados”, que extenderán la luz verde cuando se acerque una unidad.

Las unidades tendrán piso bajo, rampas y espacios para personas con movilidad reducida y cochecitos. El equipamiento incluirá WiFi gratuito, validadores multipago y cartelería audiovisual con información en tiempo real. El proyecto se enmarca en el Plan Urbano Ambiental, el Plan de Movilidad Sustentable 2030 y el Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad, orientados a reducir emisiones y mejorar los viajes; actualmente se realizan más de ocho millones de desplazamientos diarios en Buenos Aires y el 47% se hace en transporte público.