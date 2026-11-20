La Libertad Avanza (LLA) reactivó en la Legislatura porteña su pedido para suspender las PASO en 2027, en sintonía con el dictamen aprobado en el Senado para el ámbito nacional. La jefa del bloque libertario en la Ciudad, Pilar Ramírez, sostuvo: “Hay que avanzar al mismo ritmo; la plata de los porteños no puede financiar encuestas políticas”.

Los fundamentos del proyecto señalan que las primarias requieren organizar escuelas, pagar a las autoridades de mesa, distribuir materiales, garantizar seguridad y realizar el escrutinio, incluso cuando un partido presenta una sola lista. “Es irrazonable que los porteños tengan que poner plata y tiempo para hacerse cargo de esa decisión”, afirmó Ramírez. Si no hubiera primarias, las agrupaciones definirían candidaturas según sus cartas orgánicas o actas constitutivas, y se adaptarían los plazos electorales.

La iniciativa enfrenta un obstáculo en la Legislatura: modificar el Código Electoral requiere 40 votos sobre un total de 60. LLA tiene 14 bancas y el Pro, 12; juntos suman 26. El peronismo porteño, con 20 legisladores, puede bloquear la reforma, y también se oponen los bloques de Horacio Rodríguez Larreta y la UCR. “Es imposible llegar con los votos; no va a ocurrir”, afirmó un dirigente del Pro citado en el material.

El debate se cruza con las negociaciones entre La Libertad Avanza (LLA) y el Pro para definir si competirán juntos o separados en 2027. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, busca una lista de unidad con los libertarios para fortalecer su intento de reelección y evitar una segunda vuelta. Según el material, para avanzar con ese entendimiento no necesita modificar el sistema electoral.

En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof también defiende la continuidad de las primarias. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó: “Tanto a nivel nacional como a nivel provincial nosotros estamos a favor de que se mantengan las PASO”. La ley provincial vincula la elección primaria con el calendario nacional, aunque no establece con precisión qué ocurriría si se suspenden las PASO nacionales; el peronismo las considera una herramienta para ordenar una interna con varios posibles candidatos.

El diputado bonaerense del Frente Renovador Alexis Guerrera advirtió que, sin primarias nacionales, el espacio podría verse obligado a negociar un acuerdo: “Si no hay PASO a nivel nacional, nos pone más en la situación de un acuerdo”. El debate exhibe posiciones distintas según el distrito: el oficialismo impulsa la suspensión a nivel nacional, La Libertad Avanza (LLA) no tendría los votos para replicarla en la Ciudad y el peronismo bonaerense expresa su rechazo.