El Senado definió a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, mientras continúa la disputa entre bloques de la Cámara de Diputados por una de las bancas. La tensión por ese lugar ya había contribuido a hacer caer una sesión anterior por falta de quórum.

Una resolución firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel oficializó la designación de Eduardo “Wado” de Pedro y Florencia López, por el peronismo; Nadia Márquez, por La Libertad Avanza; y Maximiliano Abad, por la UCR. Los cuatro reemplazarán a Luis Juez, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Eduardo Vischi, quienes cumplieron un mandato de cuatro años.

Como suplentes de López y De Pedro fueron nombrados Sergio Uñac y Martín Soria, respectivamente; Gonzalo Guzmán Coraita reemplazará a Márquez y Eduardo Vischi, a Abad.

Los representantes de los jueces ya habían jurado a comienzos de mes. Son Marcelo Luis Gallo Tagle, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 17; Gabriela Alejandra Vázquez, de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y Paula Andrea Castro, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

La Cámara baja todavía debe definir a sus cuatro integrantes. El peronismo prevé postular a Guillermo Michel, mientras que La Libertad Avanza (LLA) eligió a Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo. El cuarto lugar enfrenta a Provincias Unidas, que propuso a Juan Brugge como titular y a Pablo Farías como suplente, con la posibilidad de que el oficialismo ceda a Pro el cupo que correspondería a la tercera fuerza. La disputa mantiene abierto el cruce entre los bloques.