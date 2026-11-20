El Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) expresó su rechazo al procedimiento impulsado en el marco de la privatización de los medios de la Ciudad y manifestó su preocupación por las consecuencias que la medida podría tener sobre los trabajadores. A través de un comunicado firmado por su secretario general, Amadeo Genta, el gremio cuestionó que se instruya a las autoridades a entregar las instalaciones a una empresa privada sin incluir al personal que actualmente desarrolla sus tareas en esos espacios.

Desde la organización sindical señalaron que esta decisión perjudica la carrera y la estabilidad laboral de los empleados del sector. En ese sentido, recordaron que en reiteradas oportunidades manifestaron su posición frente a la privatización y advirtieron sobre la necesidad de contemplar la situación de quienes prestan servicios en los medios públicos porteños. «Nada sin los trabajadores», remarcaron como principal consigna del documento.

El sindicato también cuestionó la falta de respuestas del Gobierno porteño a sus pedidos de diálogo. Según indicaron, solicitaron la apertura de un canal institucional para abordar específicamente esta situación, pero hasta el momento no obtuvieron una respuesta. A esto sumaron su preocupación por la adopción de decisiones que afectan directamente al personal sin pasar por la Comisión Paritaria, ámbito que consideran fundamental para resolver los conflictos laborales y garantizar el respeto de los derechos adquiridos.

En el comunicado, SUTECBA sostuvo que la Comisión Paritaria es el espacio donde las instituciones, el derecho y la historia de la relación laboral establecen los mecanismos adecuados para alcanzar acuerdos. Sin embargo, denunciaron que ese ámbito fue ignorado en el proceso actual y cuestionaron que se avance con medidas que impactan sobre los trabajadores sin la correspondiente discusión institucional.

Frente a este escenario, la organización gremial reafirmó que no está de acuerdo con el procedimiento llevado adelante y exigió la apertura de un canal institucional para encontrar una solución. Además, estableció como condición indispensable que todos los trabajadores estén incluidos en cualquier negociación o acuerdo relacionado con el futuro de los medios de la Ciudad. «Nada acordaremos en perjuicio de la estabilidad y la carrera de los trabajadores del sector», advirtieron.

El pronunciamiento lleva la firma de Amadeo Genta, secretario general de SUTECBA, junto con el Consejo Directivo del sindicato y la Delegación Gremial. De esta manera, el gremio fijó una posición frente al proceso de privatización y anticipó que defenderá la continuidad laboral, los derechos y las condiciones de trabajo del personal involucrado.