Las principales organizaciones periodísticas de América Latina comenzaron a organizarse para enfrentar el avance de las plataformas de inteligencia artificial sobre los contenidos informativos. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras seis entidades de la región se incorporaron a Standards for Publisher Usage Rights (SPUR), una coalición internacional que busca establecer reglas para el uso de publicaciones periodísticas por parte de los sistemas de IA. El tema fue desarrollado en un informe de análisis de medios de Dardo Fernández, publicado en DsDiarios.

La incorporación de ADEPA, presidida por Martín Etchevers, se anunció el 1 de septiembre, mientras que el 13 de octubre se formalizó el ingreso conjunto de la SIP y organizaciones representativas de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. La coalición también sumó a importantes medios internacionales como The New York Times, Agence France-Presse, The Economist y The Atlantic. Según el informe, SPUR ya supera los 80 integrantes y tiene representación en más de 20 países.

El objetivo de la alianza es establecer estándares y herramientas que permitan a los medios conocer y medir cómo las plataformas tecnológicas utilizan sus contenidos para entrenar modelos, responder consultas y desarrollar productos comerciales. La iniciativa busca abrir la posibilidad de negociar licencias y compensaciones económicas. Sin embargo, Fernández aclara que SPUR no negocia colectivamente en nombre de sus integrantes: cada empresa periodística conserva autonomía para decidir sus propios acuerdos comerciales.

La inteligencia artificial y el nuevo negocio de las noticias

El informe plantea que el avance de la inteligencia artificial modificó las reglas del negocio periodístico. Actualmente, las plataformas utilizan artículos, investigaciones y entrevistas producidos por los medios para entrenar sus modelos o fundamentar respuestas. De esta manera, los usuarios pueden acceder a resúmenes informativos sin ingresar a los sitios originales, lo que amenaza el tráfico digital, la publicidad y los ingresos por suscripciones.

Fernández advierte que el problema tiene dos dimensiones: por un lado, el uso de contenidos sin autorización ni compensación económica y, por otro, la pérdida de visitas que genera la posibilidad de obtener información directamente desde las herramientas de IA. El escenario representa un nuevo desafío para empresas periodísticas que ya habían sufrido el impacto de los cambios en los algoritmos de Google y la competencia por la distribución de contenidos digitales.

La disputa también excede los derechos de autor y plantea quién controla la circulación de la información y quién obtiene los beneficios económicos de su producción. En ese contexto, el informe señala que los medios tradicionales enfrentan una transformación profunda: sus publicaciones pueden convertirse en materia prima de servicios tecnológicos que concentran la atención de los usuarios y compiten directamente con los portales informativos.

De los tribunales a una negociación internacional

El conflicto ya tuvo sus primeros capítulos judiciales. En Brasil, el diario Folha de San Pablo presentó el 20 de agosto de 2025 una demanda contra OpenAI por el uso de contenidos periodísticos. Luego de alcanzar un acuerdo comercial con la empresa, volvió a recurrir a la Justicia en una disputa contra Perplexity.

En Argentina, Editorial Perfil también abrió un frente judicial. El 24 de agosto de 2026 presentó una demanda por daños y perjuicios contra OpenAI L.L.C., Microsoft Corporation y Microsoft de Argentina S.R.L., además de reclamar por competencia desleal. La presentación fue precedida por una instancia de mediación que no prosperó. Según informó el propio medio en octubre, el expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 57, a cargo del juez subrogante Hernán Horacio Pagés.

El análisis de DsDiarios sostiene que las acciones judiciales y la estrategia de SPUR no son necesariamente contradictorias. Mientras algunas empresas buscan respuestas en los tribunales, las organizaciones periodísticas intentan construir reglas comunes, fortalecer sus capacidades técnicas y abrir canales de diálogo con las grandes plataformas. El desafío será conseguir condiciones más equilibradas, especialmente para los medios pequeños, que tienen menos recursos para controlar el uso de sus publicaciones.

La disputa plantea una pregunta central para el futuro de la industria: si las grandes compañías tecnológicas aceptarán negociar reglas transparentes y pagar por los contenidos periodísticos que utilizan o si la inteligencia artificial terminará reemplazando parte del funcionamiento de los medios tradicionales. Como concluye el informe de Dardo Fernández, la nueva batalla no se limita a quién publica una noticia, sino también a quién controla su circulación y quién obtiene los beneficios económicos de ella.