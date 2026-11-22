La política no consiste sólo en facilitar negocios o hacerlos. Un Excel no puede ser la única planilla que rija las decisiones políticas. Tampoco hacer política es pensar brevemente, de manera constante, respuestas defensivas. Eso lo hacen mejor las redes, que tampoco sirven para hacer política. Sólo sirven para berretearla con frases cortas, respuestas agresivas y descalificaciones permanentes, que es su fin principal.

El uso de las herramientas tecnológicas para hacer política sólo lleva a la no comunicación, a plantar una distancia sideral entre el funcionario y el Pueblo y, por lo tanto, a aislarlos en confortables búnkers, desde los cuales las quejas de la calle no se escuchan.

A principios de la semana se produjo un intento del Pro de reconstruir su propuesta y de volver a convocar a su diáspora dirigencial partidocrática, que desde 2023 deambula sin conducción ni proyecto.

Milei fue su depredador. Su única arma fue radicalizar el discurso que esgrimió Mauricio Macri durante doce años. Con ese simple recurso, se quedó con la muchedumbre Pro y también mostró la fragilidad de una propuesta de la derecha que, por propia definición, carece de arraigo popular. Si no hay redistribución, no hay Pueblo. Si no hay una economía de producción y se la reemplaza por un proceso de ajuste, el fracaso político es el único resultado posible.

Criticar al populismo puede servir para ganar una elección, pero no alcanza para gobernar. Es más, el populismo crece en tiempos de gobiernos que ajustan, suben tarifas y transfieren ingresos hacia arriba. La fragilidad de los gobiernos de derecha se manifiesta en este rubro con claridad.

De todos modos, Macri, en trance de tiburón blanco, ya olió sangre en un gobierno de extrema fragilidad, pero de efectivo discurso. Sabe que él ya no es mimado del círculo rojo, pero espera ser, al menos, su Gran Elector. Repetir la estrategia de Cristina, que buscó conservar su poder eligiendo a sus tres sucesores con su dedo biónico, aunque con ninguno le fue bien. Macri debería tomar esto en cuenta.

La existencia de esta tentativa de reconstrucción del Pro le pone un espejo al fracaso de Milei. Macri no trabaja para sí mismo, solamente. Alguien en el círculo rojo le hizo algún encargo. Quizás su intentona sólo da para una tarea de desgaste. O quizás -es probable- ya exista un candidato, que podría ser Patricia Bullrich o alguien cercano. En ambos casos, existiría esmerilamiento o acuerdo de trastienda para encontrar al sucesor de Milei.

Aún así, Milei va a intentar reelegir y hasta ahora nadie puede afirmar que perderá, con absoluta seguridad. El libertario se mantiene a flote por el momento, aunque con algunas -demasiadas- vías de agua en el casco de una nave algo escorada.

Existe, de todos modos, una segunda opción y tiene que ver con el intento de reelección. Hay encantadores de serpientes que evalúan que algunos sectores de la población -no los más pobres, ésos fueron orinados desde lo alto a lo bajo- que deambulan en las cercanías de la clase media, que creen que hay que darle sentido al sacrificio que se les exigió durante los últimos tres años, en lo que coinciden con la teoría de Caputo chico, que asegura que en otros cuatro años puede llegar a haber un derrame de bienestar para sus billeteras raleadas. Arturo Jauretche definió a este sector social como “el medio pelo”.

En busca del signo, todo es simulación

Son los que buscan, no una forma de vivir, sino que “farmean aura” de adinerados para fingir un status que no poseen. Es la enfermedad del Siglo 21, aunque sea el producto de muchos años de consumismo sin objetivos.

A este síndrome de falsa búsqueda de status, el filósofo Jean Baudrillard le llamó “el valor del signo”. Una persona no necesita para moverse un modelo de automóvil de lujo. Con un vehículo standard, alcanza. Pero el auto caro “farmea” status. Farmea prosperidad. Los demás verán al propietario, una palabra que posee demasiada prensa por estos días, como un hombre de éxito, poderoso y adinerado, aunque no sea ninguna de estas tres cosas.

Baudrillard descubrió que cualquier mercancía no posee sólo un valor de uso, que es para lo que se la utiliza, ni sólo un valor de mercado, que es el precio, sino que también tiene un valor de signo. La posesión de esa mercadería otorga al propietario -vuelve la palabra- prestigio, posición social, ilusión de riqueza y genera una diferencia con los demás, que no llegan a adquirirla. Así se sube en la escala social, a veces. Esto, mientras que la máscara no se descorra.

¿Cuántas veces viaja un turista a un lugar que es sostenido por una publicidad de hermosos posters y al llegar, todo es una ilusión que se desvanece como una burbuja en el aire?

¿Cuántos días de trabajo necesita alguien para comprar un costoso reloj que sólo sirve para dar la hora y, a veces, para medir distancias y ritmo cardíaco y no mucho más, que cuesta algún millar de pesos? ¿Vale la pena? Porque el hombre de al lado tiene otro que vale 40 dólares y presta las mismas funciones, con cierta similar exactitud.

Esta ilusión o burbuja o realidad paralela, que es la que rige nuestros días, genera identidades, define políticas, ofrece inescrupulosas teorías económicas y convirtió al país en el caos en el que hoy se debate.

Nadie acierta a definir qué cosa es el bien común en estos días. Ni siquiera el discurso del Papa León XIV sirvió para promocionar el concepto acerca de qué es la solidaridad o cómo se construye una comunidad.

De esta manera, cualquier candidato sin valores ni compromisos con la Nación podría triunfar el año que viene. En el caso del oficialismo, porque estos valores no forman parte de su equipaje. En el caso de la oposición, porque funciona sin lógicas de construcción comunitaria, sólo con lógicas de acumulación de votos. En ambos casos, gobernar no figura en sus proyectos. Sólo esperan conseguir tontos que pongan su voto en la urna, sobre los que después derramarán su traición. ¿Se repetirá el caso de La Odisea de los Giles, esa historia en la que unos papanatas se avivaron y lograron cagar a sus cagadores?