León XIV: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”

La primera conclusión que dejó la vista del Santo Padre León XIV fue que el rumbo en el que se desarrolla la Argentina, con el timón en manos de la administración libertaria, es absolutamente opuesto al que plantea la Doctrina Social de la Iglesia.

La segunda conclusión es que la adhesión de los argentinos a sus palabras y a la doctrina que planteó el Pontífice es absolutamente masiva, aunque en estos momentos nadie representa en el territorio de la política esa esencia.

La tercera conclusión es que será muy difícil capitalizar la enorme derrota política que sufrieron Javier Milei y sus “libertarian boys”. Fue tan claro, tan prístino, tan puro el mensaje del León romano, que la oposición peronista debería levantar mucho su perfil para hacerse dignos de su coherencia y ser capaces de construir una nueva Argentina sobre las ruinas de ésta.

El Papa es, en este mundo de fariseos, el único indiscutible. Su palabra tiene valor porque lo que predica representa al Pueblo argentino, a su historia y a su idiosincrasia. Pocos pueden exhibir esa misma virtud. Los que se exhibieron a su lado intentaron robar un poco de su imagen, tratando de hacernos creer que se contagiaron de sus virtudes, aunque nadie considere que eso sea cierto. Por las razones que se han vertido aquí, la vara ha quedado tan alta que era casi seguro que no iban a faltar los exégetas del statu quo, alegando que “la justicia social es un curro”, o algo así.

Dicho y hecho. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, expresó que “la justicia social y defender a las pymes es slogan vacío. ¿Sabés la cantidad de millones y millones de veces que escuché la palabra justicia social en la Argentina? Lamentablemente, nunca se cumplió”, aseveró. Luego, remató el concepto con una falacia que se repite entre los CEOs que apoyan el modelo libertario. Allí, Grinman se preguntó: “¿qué vamos a redistribuir si este es un país que nunca generó riquezas?”.

El empresario no se detuvo a considerar que si no hay riqueza es a causa del resultado de una política económica de la cual ensalza sus virtudes, pero que sólo enriquece a unos pocos y que no existen los pobres, sino que existen los empobrecidos. La distribución equitativa de los beneficios no se habló.

Entretanto, el índice de pobreza que midieron los investigadores de la Universidad Torcuato Di Tella siguió creciendo. En el semestre abril-septiembre, la tasa de Pobreza de la población urbana llegó al 32,6%, que es igual a un crecimiento de 3,2% con respecto al mismo período del año pasado. En resumen, las canastas básicas continúan alejándose de los ingresos familiares.

Según el economista Martín González Rozada, autor del estudio, alrededor de 9,8 millones de personas militan en este segmento de hogares que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Son los que viven en los conurbanos de todo el país. El estudio desmiente los indicadores de 2025, que denunciaban una baja en este ítem, lo que significa que, si eran verdaderos, las políticas económicas del libertario no lograron consolidarlos.

Al mismo tiempo, la inflación volvió a acelerarse hasta el 2,2% en octubre, según el Indec. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 26,3% hasta octubre y alcanzó el 33,1% interanual. Los rubros que más aumentaron fueron todos los que tienen que ver con lo indispensable en una casa de familia: vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, que se incrementaron el 4,2%. Por su parte, el ítem recreación y cultura aumentó el 3,3% y bienes y servicios varios engordó un 2,3%. La suba de las tarifas de gas estuvo entre los principales motores del aumento.

Desde ahora, una familia de cuatro integrantes precisa $1.690.000 para no ser pobre, según el Indec. La canasta básica total aumentó un 3,5%, es decir, un 1,3% por encima de la inflación general del 2,2%. La canasta básica alimentaria, sobre la cual se calculan los índices de indigencia, subió un 3,1% y llegó a 761.261 pesos.

El consumo masivo, además, cayó el 6,8% interanual en octubre, según el informe Radar Scanntech. Las ventas de bebidas se desplomaron escandalosamente en un 14,1%; los productos de limpieza se cayeron un 7,1% y los de cuidado personal, un 2,2%. Los alimentos fueron el único rubro que creció en ventas, con una mejora del 1,8%.

El Papa, con los damnificados por el modelo

En su segundo día en la Argentina, León XIV fue a la Universidad Católica a reunirse con los cartoneros, los sindicalistas y con los representantes de los trabajadores organizados. El Papa no perdió el tiempo en filosofías extrañas. Fue directo al grano y no dejó ningún tema importante de lado.

Los conceptos de dejó el Pontífice para el análisis no dejaron lugar a dudas acerca de los principios que guían el accionar de una Iglesia Católica a la que su antecesor, el Papa Francisco, orientó hacia la defensa de los empobrecidos y los oprimidos.

Habló de economía, de ecología, de filosofía y del bien común, entre otros temas de particular importancia.

“Hoy en día, el trabajo, en su fundamento antropológico y en la dimensión global que lo caracteriza, se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta…”

“El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía…”

“Aquí vemos cómo el principio de la dignidad se vincula directamente con el principio del bien común, definido como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible, tanto a las asociaciones como a cada uno de sus miembros, el logro más pleno y más fácil de la propia realización. El bien común exige superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista, promoviendo una cultura del encuentro donde el crecimiento económico se traduzca en verdadero desarrollo humano integral…+ “En la tradición del pensamiento social de la Iglesia, el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios: familias, autoridades locales, grupos y movimientos sociales, manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir…”

“Al mismo tiempo los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales —los cartoneros, los campesinos, los artesanos— son expresiones vivas de esta subsidiariedad activa que el Papa Francisco ha defendido en sus discursos a los Movimientos Populares. Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias. Con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres “T”: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social…”

“Queridos hermanos y hermanas: les dejo como tarea, para este mundo en profundos cambios, los principios que han originado la Doctrina Social de la Iglesia: defender la dignidad del ser humano, promover el bien común, reconocer el destino universal de los bienes, vivir una solidaridad efectiva y una subsidiaridad responsable, para construir juntos la civilización del amor. «Trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones» (Carta encíclica Magnifica Humanitas, 16)”.

La verdad de las palabras

Por si faltara agregar algo, es de destacar que entre ocho y nueve millones de personas se movilizaron directamente para ver y escuchar al Papa. Esto, sin contar los millones que lo siguieron a la distancia por los medios de comunicación, que tuvieron altos niveles de encendido.

Entre tanto ajetreo, León casi no levantó la voz, pero lo mismo supo hacerse escuchar. Por primera vez en varios años, alguien habló con verdad, sin especulaciones y sin esperar otra cosa que abrir las conciencias. Estábamos desacostumbrados los argentinos a la templanza.