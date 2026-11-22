En el Congreso, todo parece estar reducido en estos días al crucial tema que recorrerá el año venidero, es decir, los cambios en el sistema electoral actual. Entretanto, en la Comisión de Deporte, que preside Anabel Fernández Sagasti, se obtuvo dictamen favorable por unanimidad al proyecto de Ley Joaquín, que aborda la seguridad y control de arcos en clubes, escuelas y plazas.

Asimismo, en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, que preside la salteña Flavia Royón, se reunió en plenario con la comisión de Ambiente y se dio inicio al debate sobre tres proyectos para crear el Régimen de Cierre de Minas.

Por su parte, también en la Cámara Alta se reunió la Comisión de Acuerdos Constitucionales para realizar la audiencia pública para tratar 21 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos. En paralelo, se suman dos fechas para la agenda: la convocatoria al jefe de Gabinete, Diego Santilli el miércoles 25 a para dar el informe de gestión y el tratamiento de la Reforma Electoral, que será parte del temario de la sesión del jueves 26 de noviembre, al filo del cierre del periodo ordinario.

Con el Papa aun conmoviendo las almas y despertando pasiones que parecían olvidadas, munido sólo de simples mensajes que nos deberían reunir en comunidad, cabe repasar cuál es la opción por los pobres. Por supuesto, no es discriminatoria contra otros grupos, ni una consigna de partido político o ideología. Sería Dios poniéndose del lado de los más débiles y sufribles, una preferencia moral inspirada en el Evangelio. El marco teórico lo deja claro, pero la práctica espera su turno, así como el cumplimiento de las leyes como la Emergencia en Discapacidad, que nunca fue aplicada plenamente. Ahora se busca una ley permanente, tras haber reculado los libertarios ante la mística presencia de León XIV.

El aura aún sigue en el aire, pero el mensaje dista de ser comprendido. La opción por los pobres exige un compromiso transformador, que no está limitado a dar cosas, sino a reconocer a Cristo en ellos y a cuestionar la injusticia. Si bien se aceptaron modificaciones, como la posibilidad de percibir pensión incluso en los casos en que el trabajo formal supere los dos sueldos mínimos (hasta dos sueldos y medio), los plazos coinciden con el fin de la prórroga el 31 de diciembre y cuentan con el nefasto antecedente de haber sido dadas de baja más de 200.000 pensiones.

En ese aspecto, las críticas abundan y desde el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el diputado Eduardo Falcone reclamó partidas para discapacidad, becas universitarias y obras viales en el Presupuesto. Así, detalló los planteos que su bloque presentó en el marco del debate del Presupuesto y advirtió que, hasta el momento, no recibieron respuestas del Gobierno. Entre los pedidos, mencionó la necesidad de garantizar las partidas para cumplir con la Ley de Discapacidad ya aprobada y evitar que el proyecto de Presupuesto incluya disposiciones contradictorias con esa norma. También reclamó duplicar los fondos destinados a las Becas Manuel Belgrano, orientadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo argentino, y asignar una partida específica para finalizar el tramo de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Suipacha, una obra que cuenta con financiamiento de la CAF, pero que no fue contemplada en el proyecto presupuestario. “Hace diez días hicimos esos pedidos y no tuvimos ninguna respuesta. La verdad es que no tengo ninguna expectativa favorable”, señaló Falcone al referirse a las gestiones realizadas. De acuerdo con otro punto en la lista de pendientes, el legislador anticipó que su espacio no acompañará el proyecto de modificación de la Ley de Biocombustibles proveniente del Senado si no se introducen cambios. Según explicó, la iniciativa contiene artículos que perjudican a unas 25 pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas radicadas en la provincia de Buenos Aires, al ponerlas a competir con cinco grandes.

Perdidos pasos hacia el recinto

Cargando una carpeta con dos grandes temas y un plato principal, sesiona la Cámara de Diputados. En esta oportunidad, el Proyecto Malvinas, que penaliza a las empresas que allí funcionan y la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central son tópicos de la sesión convocada. Además, recientemente se reunió la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por la libertaria Laura Rodríguez Machado, junto a las diputadas Lorena Petrovich y Pamela Verasay para tratar el proyecto elaborado por Madres del Dolor y acompañado por diversas organizaciones de la sociedad civil. Estuvieron presentes el Dr. Natalio Nicodemo y el perito Walter Gorbak, autores del proyecto, quienes participaron de la reunión para explicar sus fundamentos. También asistieron representantes de Estrellas Amarillas. Como próximo paso, se trabajará en la unificación de esta iniciativa con otros tres proyectos que se encuentran en la Cámara de Diputados. El proyecto propone modificar el homicidio culposo en los casos de muertes y lesiones graves ocasionadas en hechos viales, cuando hay agravantes.

Los puntos desagregados cuentan con soluciones que no llegaron a la agenda social, el Presupuesto que aún no encuentra puntos en común con la genuina esperanza de los pueblos. Por ende y repasando la humanidad que no debemos olvidar con los destellos de una fe renovada para algunos y para otros al menos el respeto hacia la religiosidad popular es necesario entenderla profundidad de las opciones. El Evangelio exige una conversión transformadora y profunda que reconoce en el pobre el rostro de Cristo. Si la justicia «es de por sí apta para servir de “árbitro” entre los hombres en la recíproca repartición de los bienes objetivos según una medida adecuada, el amor en cambio, y solamente el amor (también ese amor benigno que llamamos “misericordia”), es capaz de restituir el hombre a sí mismo».

Sin estribos

El Ejecutivo confirmó la convocatoria al Período Extraordinario para las primeras semanas de diciembre, aunque aún no se conocen detalles, a pocos días de terminar el tramo ordinario. El oficialismo busca llevar el proyecto de la Ley de Leyes al recinto de Diputados hacia fines de noviembre y darle tratamiento en el Senado en diciembre. En ese aspecto el diputado Esteban Paulon declaró a Noticias Urbanas que la dificultad que debieron sortear desde el oficialismo se debe a dos puntos: “la falta de detalle de financiamiento explícita sobre temas de discapacidad y el financiamiento universitario”.

Sin preferencia hacia los débiles, tal como el espíritu bíblico marca, se suman otras cuestiones al balance que busca el año parlamentario: incorporar el acuerdo comercial con EE.UU., temas de propiedad privada, discapacidad y salud mental a medida del poder concentrado. Paulón sintetizó que “desde el oficialismo no se ve ningún cambio. Los aires de concordia política se los llevó León en su valija rumbo a Lima. El mensaje de esperanza se ve en la sociedad, pero en el gobierno no se ve consenso ni búsqueda de diálogo. Entiendo que en la sociedad sí impactó fuertemente y esto va a generar una demanda distinta de la que esperemos estar a la altura y asumirla como corresponde”.

Firmas se buscan

Tras varios intentos fallidos en pocos días, se pasó el colador fino y se consiguió dictamen para concretar la Reforma Política que buscaba la conducción libertaria. El texto dejó afuera el sistema de colectoras y estableció la eliminación de la veda electoral de forma permanente. Entre los argumentos, se habló del uso indiscriminado y desregulado de redes sociales en todos los últimos comicios. Se incorporó además la Ley de Ficha Limpia y se suspendieron las Primarias Aabiertas, Simultáneas y Obligatorias. Así las cosas, el despacho fue firmado por Agustín Coto, Patricia Bullrich, Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta, Luis Juez y Belén Monte de Oca de La Libertad Avanza; los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez; y, en disidencia, Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo. De ese modo, se acercan a cambiar las reglas de juego, tras haber apretado a los gobernadores para la aprobación de un proyecto que fue presentado el 22 de abril, que deambuló sin suerte hasta ahora en la Cámara de Senadores.