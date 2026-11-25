La Libertad Avanza (LLA) comenzó a acelerar su estrategia electoral de cara a 2027 y trabaja en la construcción de alianzas opositoras en cuatro provincias clave: Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y La Pampa. La intención de la Casa Rosada es conformar frentes junto al Pro, sectores de la Unión Cívica Radical y distintas fuerzas locales para enfrentar a los oficialismos provinciales. La estrategia forma parte del armado político que conduce Karina Milei, con el objetivo de ampliar la presencia territorial del espacio libertario y evitar que las disputas internas entre sus posibles aliados debiliten la competencia electoral.

En Tucumán, las negociaciones se intensificaron después de la salida del diputado Mariano Campero del espacio libertario, quien denunció supuestos acuerdos entre el exministro Lisandro Catalán y el gobernador Osvaldo Jaldo. La Casa Rosada busca conformar un frente opositor que reúna a La Libertad Avanza (LLA), un sector del Pro, dirigentes radicales y el partido CREO, liderado por Gustavo García. Los libertarios reservan la candidatura a gobernador para Catalán, mientras que Campero ya lanzó su propio espacio, Cambia Tucumán. El Pro, conducido por Benjamín Terraf, impulsa a Alberto Colombres Garmendia, aunque está dispuesto a resignar esa postulación para alcanzar un acuerdo de unidad. La oposición también observa como una oportunidad las diferencias políticas entre Jaldo y Juan Manzur.

La Pampa es otro de los distritos donde el oficialismo nacional pretende construir una alianza amplia. El encargado de encabezar las conversaciones es el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien mantiene contactos con el radical Martín Berhongaray y la dirigente del Pro María Alejandra Mac Allister, ambos interesados en competir por la gobernación frente al peronista Sergio Ziliotto. A las negociaciones también se suma el exintendente Juan Carlos Tierno, de Comunidad Organizada, además del Movimiento de Integración y Desarrollo y el Movimiento Federalista Pampeano. Sin embargo, las aspiraciones individuales anticipan dificultades para acordar una candidatura común. Tierno incluso advirtió a los libertarios: "Vos no te creas que sos el jefe de la locomotora".

En Córdoba, donde la Casa Rosada mantiene diferencias con el gobernador Martín Llaryora, el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, busca coordinar una estrategia con el senador Luis Juez y el exdiputado radical Rodrigo De Loredo. Sin embargo, también existen tensiones entre los posibles socios. Desde el Gobierno acusan a Llaryora de intentar acercar a De Loredo al oficialismo provincial y dificultar un entendimiento opositor. Por su parte, sectores del Pro advierten que los libertarios buscan quedarse con la conducción política del distrito y cuestionan los supuestos acuerdos entre el ministro Diego Santilli y el gobernador cordobés para conseguir respaldo legislativo al Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

En la provincia de Buenos Aires, el objetivo es reeditar la alianza que La Libertad Avanza (LLA) y el Pro construyeron en las elecciones de 2025. Para eso, el diputado Sebastián Pareja y el dirigente del Pro Cristian Ritondo trabajan en la organización del espacio, con Diego Santilli como principal candidato para disputar la gobernación frente a Axel Kicillof. Sin embargo, el radicalismo bonaerense ya tomó la decisión de presentar una candidatura propia, lo que podría complicar la conformación de un frente opositor unificado.

Las cuatro provincias mencionadas representan los acuerdos más avanzados, aunque en el oficialismo no descartan extender las conversaciones a La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego.

En paralelo, la Casa Rosada también busca consolidar entendimientos con gobernadores aliados para las próximas elecciones. Entre los acuerdos que pretende reeditar aparecen los alcanzados en 2025 con Alfredo Cornejo, en Mendoza; Rogelio Frigerio, en Entre Ríos, y Leandro Zdero, en Chaco. También existen conversaciones con sectores políticos de Santa Fe y Neuquén, aunque todavía no hay definiciones.

En el entorno libertario reconocen que el desafío será establecer criterios comunes para ordenar las candidaturas y evitar enfrentamientos entre los distintos espacios. Con Karina Milei al frente de la estrategia nacional, el oficialismo comienza a diseñar un mapa electoral que buscará combinar alianzas territoriales, candidaturas competitivas y acuerdos con sectores que hoy mantienen diferencias con el Gobierno.