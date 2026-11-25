El exministro de Economía, Sergio Massa y el gobernador de la PBA, Axel Kicillof y obtuvieron más intención de voto que Javier Milei en dos escenarios hipotéticos de segunda vuelta, de acuerdo con una encuesta nacional de la consultora Analogías. El relevamiento, realizado entre el 15 y el 18 de noviembre de 2026, ubicó al gobernador bonaerense con una ventaja más amplia que la del exministro de Economía.

En un eventual balotaje entre Kicillof y Milei, el primero alcanzó el 41,7% de las respuestas y el Presidente, el 35,7%. El voto en blanco sumó 6,1%, mientras que el 16,5% de los consultados no había definido su elección. En el escenario entre Massa y Milei, el exministro obtuvo el 40% y el mandatario, el 37,6%; el 6,8% optaría por votar en blanco y el 15,6% permanecía indeciso. El informe destacó que la diferencia entre Massa y Milei es menor que la registrada en el cruce con Kicillof.

La distribución varió según el género. Entre las mujeres, Kicillof reunió el 43,7%, frente al 29,5% de Milei; entre los varones, el Presidente obtuvo el 41,6% y el gobernador, el 40%.

En el escenario con Massa, ellas se inclinaron por el exministro en un 43%, contra el 33% de Milei. Entre los varones, en cambio, el Presidente alcanzó el 42% y Massa, el 37%. En ese último cruce, Milei también se impuso entre los jóvenes de 16 a 29 años, con el 44,3%.

El nivel educativo mostró otras diferencias. Entre quienes cursaron hasta la primaria, Kicillof obtuvo el 50,2% y Milei, el 27%; en el escenario con Massa, los porcentajes fueron del 47% y el 30%, respectivamente. Entre las personas con secundaria incompleta, Kicillof alcanzó el 37% frente al 35% de Milei, mientras que Massa registró el 41% y el Presidente, el 39%. Entre quienes completaron la secundaria, Milei lideró ambos cruces: obtuvo el 45,4% ante Kicillof, que sumó el 32%, y el 45% frente al 33% de Massa.

Ante la consulta sobre a qué espacio apoyarían en una primera vuelta, el sondeo registró una contienda pareja: La Libertad Avanza (LLA), encabezada por Milei, obtuvo el 33,7% y el Peronismo Unido, el 33%. Detrás quedaron una fuerza de gobernadores, con el 6,1%, y la izquierda, con el 5,7%. El voto en blanco alcanzó el 3,1% y los indecisos, el 18,4%. Analogías señaló que durante el mes aumentó el nivel de definición y se mantuvieron tanto la paridad entre las principales fuerzas como la tendencia a la polarización.

Por género, en primera vuelta Milei obtuvo el 36% entre los varones y el Peronismo Unido, el 34%; entre las mujeres, ambos espacios registraron el 32%. Por nivel educativo, el Peronismo Unido lideró entre quienes cursaron hasta primaria, con el 37% frente al 31% de Milei. Entre quienes no completaron la secundaria, Milei alcanzó el 37% y el peronismo, el 36%; entre quienes sí la completaron, el Presidente obtuvo el 37% y el Peronismo Unido, el 28%.

La encuesta se realizó mediante 2.786 entrevistas telefónicas IVR, en teléfonos móviles y fijos, en las 24 provincias. La muestra se conformó según parámetros censales de sexo, edad, nivel educativo y localidad; el margen de error informado es de ±2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.