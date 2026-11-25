La senadora nacional, Patricia Bullrich, volvió a enviarle un mensaje al presidente Javier Milei y planteó la necesidad de introducir modificaciones en el programa económico para que la recuperación llegue a los hogares y las empresas antes de las elecciones de 2027. La senadora y una de las principales referentes del oficialismo advirtió que el Gobierno no puede limitarse a prometer mejores resultados para dentro de dos años. "No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028. Hay una elección en el medio", sostuvo, al reclamar medidas que permitan mostrar resultados concretos durante el próximo año.

La exministra de Seguridad consideró que la administración libertaria debe implementar "cambios quirúrgicos" para acompañar a los sectores productivos que atraviesan mayores dificultades, sin abandonar necesariamente los lineamientos centrales del programa económico. Entre sus principales preocupaciones mencionó la presión impositiva nacional y provincial, los elevados costos logísticos y las dificultades que enfrentan las empresas argentinas para competir con productos importados. En ese sentido, reclamó una reducción de los tributos y otras cargas que afectan la producción local y limitan las posibilidades de crecimiento de las industrias.

Otro de los puntos centrales de su planteo estuvo relacionado con el costo del financiamiento. Bullrich pidió que continúe la reducción de las tasas de interés y recordó que el fuerte encarecimiento del crédito durante 2025 afectó tanto el otorgamiento de préstamos hipotecarios como las posibilidades de financiamiento de las empresas. "El crédito mueve una economía", afirmó, al explicar que condiciones más accesibles permitirían recuperar el consumo, impulsar inversiones y facilitar la modernización industrial. Sus declaraciones llegan en un contexto de preocupación por la desaceleración económica, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos.

La senadora también evitó confirmar si tiene aspiraciones de competir por la Presidencia o integrar una eventual fórmula con Milei en 2027. Aseguró que actualmente no está discutiendo su futuro electoral y que su prioridad es que el programa económico llegue a todos los ciudadanos. No obstante, destacó la necesidad de que La Libertad Avanza (LLA) consolide nuevos liderazgos capaces de disputar intendencias, gobernaciones y cargos nacionales. Sobre su relación con el Presidente, la calificó como «muy buena», aunque sus advertencias reflejan una mirada más cautelosa sobre los tiempos de la recuperación y los desafíos políticos que tendrá el oficialismo.

En el plano electoral, Bullrich advirtió que el Gobierno no debería confiarse en las divisiones internas del peronismo y consideró que la oposición puede volver a construir acuerdos para enfrentar a La Libertad Avanza. "Si se supone que nunca se van a unir y después se unen, llega el golpe", alertó. Para explicar su preocupación, recordó la derrota de Mauricio Macri en las elecciones primarias de 2019, que provocó una fuerte reacción de los mercados y un deterioro de los principales indicadores financieros. También comparó el actual proceso de reformas con el primer mandato de Carlos Menem, durante la década de 1990, cuando las transformaciones económicas fueron acompañadas posteriormente por una reelección.

Finalmente, Bullrich dejó una definición que sintetiza su advertencia política y económica al Gobierno: "Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo". La dirigente considera que Milei todavía cuenta con margen para introducir modificaciones y evitar que las dificultades de la actividad económica se conviertan en un problema electoral durante 2027. Aunque mantiene su respaldo al Presidente, su mensaje pone sobre la mesa una preocupación creciente dentro del oficialismo: la necesidad de que el ajuste y las reformas comiencen a traducirse en mejoras concretas para la población antes de que llegue la próxima contienda presidencial.