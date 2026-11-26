La Ciudad abrió el primer Centro Regional de Hemoterapia en el Hospital Tornú, que es uno de los más grandes del país y fue financiado con el dinero recuperado del cobro a extranjeros, obras sociales y prepagas por atención médica brindada en el sistema público porteño.

Servirá para abastecer a toda la red de hospitales públicos de la Ciudad: centraliza la recepción, procesamiento y distribución de sangre para 35 hospitales con una capacidad para recibir hasta 200 donantes por día y procesar 40 mil unidades anuales. Esto agiliza y optimiza todo el sistema de transfusiones del distrito porteño.

“Es histórico. El Centro de Hemoterapia es un paso enorme y va a ayudar a salvar vidas. Eso nos llena de orgullo, porque al fin del día es lo que nos mueve. También es la muestra de que cuando los recursos se administran como corresponde, dándole prioridad a nuestros ciudadanos, a los porteños, se pueden hacer grandes cosas”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto al ministro de Salud, Fernán Quirós.

Y agregó: “Antes cada hospital procesaba por su cuenta y tenía que gestionar esas donaciones y tratar de garantizar un estándar único dentro del sistema. Ahora todo eso está centralizado: desde el Centro se procesa, se califica, se distribuye a cada hospital, según lo que cada hospital necesita, con las mejores garantías. Y todo esto de manera mucho más rápida, más eficiente y con la mejor tecnología”.

El nuevo Centro Regional de Hemoterapia es parte del plan de infraestructura sanitaria más importante de la última década. Contempla más de 500 obras en toda la red pública con mejoras y refuncionalizaciones en hospitales, Centros de Salud y de especialidades. Y se financia en gran parte con los recursos recuperados a través de la facturación de la atención a pacientes que no residen en la Ciudad, obras sociales y prepagas, bajo el eje de priorizar la atención y los recursos para los vecinos porteños.

El proyecto contempló la remodelación integral del edificio existente, de subsuelo, planta baja en dos niveles, entrepiso y 1° piso. Tiene una superficie de 2.617 metros cuadrados y se invirtieron $9.573 millones. “Al final era mucho más simple de lo que algunos nos querían hacer creer: la plata de los porteños tenía que volver a los porteños”, dijo Jorge Macri.

“Al concentrar todo el proceso en un mismo lugar, podemos asegurar los mismos estándares de calidad y seguridad para todos los hospitales de la Ciudad. Van a poder contar con la sangre que necesitan para cirugías, tratamientos y emergencias”, explicó el ministro Quirós. Y agregó: “Esto significa que, cuando un vecino necesite una transfusión, el sistema de salud estará mejor preparado para darle una respuesta oportuna y segura”.

Ahora los hospitales continuarán recibiendo donantes y toda la sangre recolectada en la red se envía al Centro Regional, en Combatientes de Malvinas al 3000, Villa Ortúzar, donde se realizan los estudios de laboratorio y la calificación de hemocomponentes. El centro organiza la logística y abastece a cada servicio de transfusión hospitalaria según su demanda específica.

La operación diaria estará a cargo de un equipo interdisciplinario compuesto por 3 médicos especialistas en hemoterapia, 32 técnicos, 8 bioquímicos, 10 administrativos, 4 agentes de apoyo logístico y 2 promotores de donación.

"Podemos tener la mejor infraestructura y la mejor tecnología, pero lo que verdaderamente nos distingue es la calidad humana y profesional de nuestros equipos", concluyó Jorge Macri.