El dirigente argentino Daniel Angelici mantuvo un encuentro institucional con Ignazio La Russa, presidente del Senado de la República Italiana, con el objetivo de abordar la situación de la comunidad italiana residente en nuestro país y avanzar en el fortalecimiento de los históricos vínculos que unen a la Argentina e Italia.

Durante la reunión, ambos dirigentes dialogaron sobre la realidad de los ciudadanos italianos que viven en la Argentina, sus principales necesidades y la importancia de profundizar los lazos políticos, institucionales, económicos y culturales entre ambas naciones.

La Argentina alberga a la mayor comunidad de ciudadanos italianos residentes fuera de Italia, con más de un millón de personas registradas. Esta realidad convierte a nuestro país en un actor central para la representación de los italianos en el exterior y reafirma la importancia de contar con instituciones que canalicen sus inquietudes y promuevan sus intereses.

El encuentro se desarrolló en la antesala de las elecciones del Comité de los Italianos en el Exterior (COMITES), que se celebrarán el próximo 4 de diciembre. En estos comicios, José Francisco Palmiotti encabeza la lista UNITI (Uniti Italia + Argentina), un espacio que reúne a dirigentes políticos, profesionales y referentes de la colectividad.

Los COMITES constituyen organismos fundamentales para la representación de los ciudadanos italianos en el exterior. Entre sus principales funciones se encuentran canalizar las demandas de la comunidad ante las autoridades consulares, promover su integración en las sociedades de residencia y preservar la lengua, la cultura y las tradiciones italianas.

En este contexto, el diálogo entre Angelici y La Russa representa una oportunidad para seguir fortaleciendo los vínculos entre Italia y la Argentina, reconociendo el valor de una comunidad que, a través de sus generaciones, mantiene vivas sus raíces y continúa siendo un puente fundamental entre ambos países.

La participación, la representación institucional y el fortalecimiento de los lazos históricos entre ambas naciones constituyen pilares fundamentales para el futuro de la comunidad italiana en la Argentina.