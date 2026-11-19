El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, criticó el dictamen de reforma política que obtuvo respaldo en el Senado. Tras leer el texto acordado, sostuvo en redes sociales que los cambios propuestos alteran los principios de la Boleta Única de Papel. “Van a destrozar el espíritu de la Boleta Única”, escribió.

El dirigente señaló dos aspectos que considera problemáticos: la incorporación de un casillero para votar una lista completa y la posibilidad de incluir categorías provinciales y municipales en la misma boleta que las nacionales cuando las elecciones coincidan. A su juicio, la primera opción responde a la lógica de la boleta sábana.

Ferraro afirmó que esas modificaciones contradicen la normativa vigente, que establece el uso de boletas únicas y urnas separadas para los cargos nacionales y provinciales en elecciones simultáneas. Según planteó, ese criterio permite que los votantes elijan de manera independiente a sus candidatos para cada categoría.

Aunque el oficialismo desistió de incluir las listas colectoras en el dictamen, el titular de la Coalición Cívica advirtió que la nueva redacción podría generar un efecto de arrastre similar. “Con este cambio vuelve la lista sábana, convertida en una herramienta para condicionar y acarrear el voto, desde abajo o desde arriba”, sostuvo.

Ferraro también alertó que los cambios pueden debilitar uno de los objetivos de la Boleta Única: ampliar la autonomía del elector. “No se van a poder robar las boletas, pero todo lo demás vuelve”, afirmó, antes de cerrar su publicación con otra crítica: “Más casta, echale agua”.

La controversia se da durante el debate de una reforma que incluye la suspensión de las PASO para 2027, la incorporación de Ficha Limpia y cambios en la afiliación partidaria y el régimen electoral. Mientras el Gobierno y sus aliados presentan el acuerdo como una modernización, Ferraro cuestionó que algunas de sus disposiciones puedan reinstalar prácticas que, a su entender, la Boleta Única buscaba superar.