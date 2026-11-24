La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de mesa política en la que quedaron establecidos los detalles de la convocatoria formal a sesiones extraordinarias. El Poder Ejecutivo hará público el decreto este viernes con un llamado que se extenderá hasta finales del mes de diciembre.

El intercambio, que se prolongó durante una hora y cuarenta minutos, se desarrolló en las oficinas del ex Ministerio del Interior y buscó ordenar la agenda antes de la prórroga de la actividad legislativa. Para la tarea se dieron cita el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También asistieron el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

El inicio del encuentro, previsto para las 13, debió postergarse más de media hora porque algunos integrantes del círculo acompañaron al presidente Javier Milei en la reunión bilateral que mantuvo con su par de Polonia, Karol Nawrocki, quien visita el país en el marco de una gira regional que incluye a Chile. La legisladora fue la primera en irse, a las 14.10, debido a que tenía una reunión en el Senado con la Pastoral Social por la Ley de Ludopatía, que el oficialismo aspira a tratar el próximo jueves.

La idea de la reunión fue ordenar la estrategia, evitar repetir errores y avanzar con la hoja de ruta diseñada para el cierre del año, en vísperas de jornadas clave en las que el Gobierno se encamina a tratar la reforma electoral y el Presupuesto 2027. El círculo volvió a reunirse una semana después para compatibilizar las prioridades parlamentarias y electorales que empieza a diseñar, con la reelección del libertario como principal objetivo. El encuentro coincidió con un complejo escenario económico, luego de que el riesgo país se ubicara en 1.108 puntos y el dólar oficial alcanzara los 1.615 pesos, aunque también con la mejora que mostró el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, que subió 4,1% en noviembre respecto de octubre, hasta los 2,04 puntos.

A partir del miércoles, el oficialismo encara una semana de intensa actividad en el Congreso, que comenzará a las 15, cuando el ministro coordinador brinde su primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores, donde deberá responder las más de 1.200 preguntas que recibió de los distintos bloques y apostará a defender la gestión en contraste con "lo heredado". En paralelo, la administración libertaria aspira a insistir el jueves con el proyecto de cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, que cuenta con media sanción del Senado tras el traspié en Diputados de la semana pasada, y avanzar con el debate del Presupuesto 2027.

La apuesta central de la Casa Rosada es la reforma electoral, que incluye la suspensión de las PASO y comenzará a discutirse el próximo jueves en la Cámara Alta: las negociaciones sobre el articulado involucran a Santilli, "Lule" Menem y Bullrich, quienes protagonizaron este mediodía un intercambio reservado en la previa de la reunión ampliada, con la ilusión de cerrar el miércoles un dictamen propio y conseguir la media sanción al día siguiente.

La convocatoria a sesiones extraordinarias abarca solo el mes de diciembre, por lo que los libertarios intentarán avanzar también con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la causa Malvinas; el Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos, iniciativas que aún están pendientes de tratamiento.