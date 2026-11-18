El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el cuadro tarifario propuesto para las 31 líneas de colectivos bajo jurisdicción porteña y convocó a una audiencia pública para debatir la actualización. El proyecto prevé aumentos mensuales durante 2027, calculados sobre la base de la inflación y un adicional del 2%.

La convocatoria se formalizó mediante el Decreto 400/26, firmado el 16 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad. La audiencia se realizará el 29 de diciembre, desde las 12, de manera virtual. Los vecinos podrán participar, aunque deberán inscribirse previamente.

El boleto mínimo, que actualmente cuesta $956, pasaría a $1.026,26 para los viajes de hasta tres kilómetros. Para las tarifas plenas, el proyecto establece $1.140,34 para recorridos de entre tres y seis kilómetros; $1.228,20 para trayectos de seis a 12 kilómetros, y $1.316,10 para distancias de 12 a 27 kilómetros. En el servicio expreso, los valores propuestos van de $1.282,82 a $1.645,13.

El mecanismo planteado por la administración de Jorge Macri combinaría una suba del 2% sobre la última tarifa aprobada con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional correspondiente a dos meses antes de cada ajuste. Según el decreto, la Ciudad destina unos $20.000 millones mensuales en subsidios y los aportes presupuestarios cubren cerca del 60% de los costos operativos.

El Gobierno porteño señaló que la actualización busca equilibrar el aporte de las tarifas al financiamiento del sistema y atender necesidades de renovación de unidades, incorporación de energías limpias, seguridad vial y calidad del servicio. Las 31 líneas, que pasaron a la órbita porteña en septiembre de 2024, transportan en promedio a 850.000 pasajeros durante los días hábiles.

La propuesta se suma al esquema que la Ciudad impulsa para el subte y el Premetro, cuya audiencia pública está prevista para el 22 de diciembre. Para el subte, el proyecto fija una tarifa inicial de $2.104 y mantiene descuentos por cantidad de viajes; para el Premetro, plantea un boleto simple de $736,40. Ambos servicios también tendrían ajustes mensuales vinculados al IPC más un 2%.