La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó el martes de la inauguración de una feria navideña en el Palacio Duhau, junto a la legisladora porteña Pilar Ramírez. La actividad reunió a emprendedores argentinos en una muestra dedicada a sus productos y proyectos.

Durante la jornada, Milei recorrió los espacios de exhibición, instalados en el hotel, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta combinó la temática navideña con la difusión de emprendimientos de producción nacional.

La feria buscó dar visibilidad al trabajo de los emprendedores y ofrecer un espacio para presentar sus iniciativas. La convocatoria puso el foco en la creatividad y el talento local.

La actividad también destacó la producción argentina como resultado del esfuerzo y la capacidad de trabajo de quienes llevan adelante esos proyectos. No se informaron detalles sobre la cantidad de expositores ni la duración de la muestra.

La inauguración se realizó en uno de los espacios emblemáticos de la ciudad y contó con la presencia de dos referentes vinculadas a La Libertad Avanza. El encuentro se enmarcó en una propuesta que unió el clima de las fiestas con la promoción de emprendimientos nacionales.