Una nueva encuesta nacional de la consultora Tendencias encendió señales de alerta en el Gobierno de Javier Milei y dejó expuesto el deterioro de su posicionamiento político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El estudio muestra que Patricia Bullrich registra una imagen positiva superior a la del Presidente, mientras que Axel Kicillof encabeza la intención de voto y amplía su ventaja frente al mandatario en un eventual escenario de balotaje. Los resultados llegan, además, en un contexto de fuertes tensiones internas dentro de La Libertad Avanza (LLA) y de diferencias entre la senadora y los hermanos Milei.

En el apartado de imagen de dirigentes, Bullrich alcanza un 40,4% de valoración positiva, frente al 35% de Milei. La diferencia también se refleja en la imagen negativa: el Presidente reúne un 63,8%, mientras que la exministra de Seguridad registra un 56,9%. La senadora aparece así mejor posicionada que el jefe de Estado dentro del oficialismo, un dato que adquiere especial relevancia por las versiones sobre un posible distanciamiento político y una eventual salida de la dirigente del espacio libertario.

El rechazo electoral también muestra una diferencia entre ambos dirigentes. El 58,4% de los encuestados aseguró que nunca votaría a Milei, un indicador que aumentó 2,6 puntos respecto de agosto. En el caso de Bullrich, esa proporción desciende al 53,5%. Sin embargo, el dato más significativo aparece al observar el voto potencial: mientras el 28,3% afirmó que seguramente votaría al Presidente, esa cifra llega al 10,1% para la senadora. En cambio, Bullrich reúne un 29,3% de personas que podrían votarla, frente al 7,9% que expresó esa posibilidad para Milei. De esta manera, aunque ambos mantienen niveles elevados de rechazo, la exministra conserva un margen de crecimiento que el mandatario parece haber perdido.

El escenario electoral también presenta dificultades para la Casa Rosada. Ante la consulta sobre a quién votarían si las elecciones presidenciales fueran próximamente, Kicillof obtiene el 34% y Milei queda apenas detrás, con el 33,8%. Más atrás aparecen Myriam Bregman, con el 10,4%, y Juan Schiaretti, con el 7,1%. El voto en blanco o nulo alcanza el 6,3%, mientras que el 8,4% todavía no definió su postura.

Sin embargo, la diferencia se amplía considerablemente en una eventual segunda vuelta: el gobernador bonaerense se impondría por 47,4% contra 36,9% del Presidente, una ventaja de 10,5 puntos que supera los 8,8 puntos registrados en agosto. En imagen personal, Kicillof también aventaja a Milei, con un 41,7% de valoración positiva y un 53,5% negativa.

Los números electorales se inscriben en un contexto de creciente desgaste de la gestión nacional. Según el relevamiento, el Gobierno registra un 63,7% de imagen negativa frente a un 36,3% de positiva, su peor registro de toda la serie. Además, la valoración positiva pura cayó al 20,5% por quinta medición consecutiva. El clima social tampoco resulta favorable para el oficialismo: la bronca, la preocupación, el miedo y la incertidumbre concentran el 67,9% de las menciones de los encuestados. Se trata de indicadores que reflejan un escenario de malestar que podría condicionar las aspiraciones de reelección del Presidente.

La encuesta de Tendencias deja así un doble desafío para el oficialismo: por un lado, recuperar la imagen de Milei y revertir el crecimiento del rechazo electoral; por otro, contener las tensiones internas que podrían profundizarse si Bullrich decide construir un camino político propio. El eventual alejamiento de la senadora representaría un riesgo para La Libertad Avanza (LLA), especialmente por el caudal de votantes que todavía podría captar.

El estudio fue realizado entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, sobre una muestra de 5.578 electores habilitados para votar en todo el país, mediante una encuesta online, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 1,3 puntos porcentuales.