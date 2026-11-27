El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Capital, Hernán Rossi, cuestionó con dureza las políticas del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, hacia las personas en situación de calle y consideró que la gestión busca competir con el presidente Javier Milei en materia de endurecimiento de sus medidas. “Tengo la sensación, más que la sensación tengo la certeza, de que esta exageración de la crueldad”, expresó al referirse al trato que reciben quienes viven en las calles de Buenos Aires.

En ese sentido, Rossi sostuvo que los vecinos de la Ciudad pueden reclamar orden, limpieza y seguridad sin aceptar el maltrato hacia las personas más vulnerables. “Yo estoy convencido que los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos, que por supuesto quieren tener la vereda limpia, quieren tener orden, no quieren sentirse en peligro cuando llegan de noche a su casa, todo eso tampoco disfruta de que maltraten a otro ser humano en su vereda, en las calles de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó. Y remató con una definición sobre la identidad porteña: “Los porteños no somos así”.

El dirigente radical apuntó directamente contra Jorge Macri y cuestionó el endurecimiento del discurso y las medidas de su administración. “Jorge Macri está intentando ser más cruel que Javier Milei”, sostuvo, en una crítica que pone en discusión el enfoque del Gobierno porteño frente a la problemática de las personas en situación de calle y el modo en que busca responder a los reclamos de los vecinos.

Por otra parte, Rossi también lanzó fuertes cuestionamientos contra los diputados nacionales que integran el bloque de la UCR y acompañan iniciativas del oficialismo. En un mensaje titulado “Los que votan contra la educación no pueden llamarse radicales”, denunció que desde hace tiempo algunos legisladores “se arroguen un nombre que no representan” y los acusó de comportarse como aliados de Milei. Además, señaló que desconocieron el mandato del Comité Nacional y faltaron “a la palabra empeñada con los rectores” durante el debate por el financiamiento universitario.

En contraposición, celebró el resultado de la votación y destacó el papel de los legisladores que respaldaron el incremento de los recursos para las universidades nacionales. “Afortunadamente, ganamos los que defendemos la ciencia, la educación, la investigación y la universidad pública”, expresó. También reconoció especialmente a la diputada Mariela Coletta, a quien atribuyó un rol central en la iniciativa, y reivindicó a los sectores del radicalismo que sostuvieron la defensa del sistema universitario.

Finalmente, Rossi recordó que la identidad de la UCR está vinculada con la Reforma Universitaria de 1918, la autonomía, el cogobierno, la recuperación democrática y las luchas contra los ajustes, además de las movilizaciones de la comunidad educativa desde abril de 2024. “La UCR vive en los reformistas del 18, en la autonomía y el cogobierno, en la Edad de Oro, en la vuelta de la democracia, en la lucha contra el ajuste menemista”, afirmó. Y concluyó con un reclamo al Congreso: “Ahora, que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, y que el Senado esté a la altura”.