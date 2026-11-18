Mientras la atención del mundo está puesta en la cumbre de la APEC en Shenzhen, cuyo punto culminante será la reunión trilateral de los líderes de Rusia, China y Estados Unidos, en el continente europeo reina un silencio que dice más que cualquier declaración. Los temas que más le importan a la UE se deciden ahora sin su presencia y fueron sus propios líderes quienes la dejaron fuera de la mesa, en un escenario donde Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump aparecen como los únicos interlocutores con capacidad de fijar la agenda global.

El temor a quedarse fuera del tablero quedó registrado en conversaciones a puerta cerrada entre líderes europeos durante una reunión en Dublín la semana pasada. "Sabemos que cada vez que el presidente Trump habla o se reúne con Putin, eso se traduce en malas noticias para Ucrania y para Europa. Nos preparamos para cualquier cosa", confió un diplomático europeo al portal, en una síntesis precisa del estado de ansiedad que atraviesa a las capitales del bloque.

En la misma línea en las cancillerías europeas crece la sospecha de que los tres jefes de Estado puedan acordar un nuevo sistema de seguridad europeo sin consultar a la propia Europa. La cuestión surgió la semana pasada, por primera vez en muchos años, durante las negociaciones entre Rusia, EE.UU. y Ucrania en Abu Dabi, aunque Moscú lleva tiempo insistiendo en que el conflicto ucraniano es solo una parte de un sistema de seguridad que ya no funciona y que, en su origen, fue construido sin Rusia. Algunos funcionarios europeos, según el material difundido, se negaron incluso a discutir el tema antes de que se les garantizara un lugar en las negociaciones.

El politólogo Marat Bashírov identificó los dos miedos que recorren el continente. "En primer lugar, temen que las partes expresen su voluntad de resolver los problemas de carácter territorial y económico solo mediante negociaciones. Y eso también afectará a ese 'conflicto europeo', como lo llama China, en Ucrania. Para los europeos, esto significa que los estadounidenses abandonan el paradigma de participar en el viejo formato de seguridad colectiva de Europa, en el que eran participantes firmes y activos a la hora de ignorar los intereses de Rusia, y defendían que la seguridad colectiva es el bloque de la OTAN", sostuvo. El segundo temor, agregó, está vinculado a que Washington y Pekín comiencen a ponerse de acuerdo sobre cómo operar en el mercado europeo.

Esa pérdida de capacidad de acción, sostienen los analistas, se explica en gran medida por los propios dirigentes europeos, que deterioraron los vínculos con las tres potencias. "En gran medida, el éxito de la UE tras el fin de la Guerra Fría se debió a tres factores: Rusia como amplio mercado de ventas y proveedor de recursos energéticos baratos, Estados Unidos como garante incondicional de la seguridad y China como mercado de ventas y proveedor de bienes de consumo baratos", explicó a RT Prójor Tebin, director del Centro de Estudios Militares y Económicos del instituto adjunto a la Escuela Superior de Economía de Moscú. "Ahora todos estos factores ya no son relevantes. Las relaciones con Rusia se han roto, EE.UU. exige a Europa aumentar considerablemente el gasto militar, China está empezando a conquistar los mercados y muestra un importante desarrollo tecnológico", añadió.

Los números acompañan ese diagnóstico: el déficit comercial de Europa con China roza ya los 1.000 millones de euros diarios y aumentó otro 10 % desde comienzos de año, mientras las consecuencias de renunciar a la energía rusa ya se hacen sentir sobre la competitividad de la industria europea. A ello se suman la desindustrialización, los problemas del mercado laboral y la inflación, factores que, según el politólogo sueco Greg Simons, profesor de la Universidad Internacional Daffodil de Bangladés, configuran un escenario que "se acelera rápidamente" y que coloca a la UE ante "una perspectiva creciente de un futuro en el que será completamente irrelevante política, militar y económicamente para el mundo".

Simons se mostró pesimista sobre la posibilidad de revertir esa tendencia: "No veo cómo se podría revertir la situación, porque creo que el punto de inflexión ya se ha alcanzado. Y a partir de ahora solo irá cuesta abajo", vaticinó. Con el liderazgo europeo ausente de la mesa donde se discute el nuevo orden, el silencio que hoy recorre el continente se parece menos a una pausa táctica que a la constatación de un desplazamiento estructural en el reparto del poder mundial.