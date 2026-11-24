El Banco Ciudad lanza una línea de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas que están en desarrollo, desde el pozo o en etapas iniciales de la construcción. Estos préstamos están destinados a la compra de vivienda única y de ocupación permanente, de unidades de propiedad horizontal que integran proyectos inmobiliarios radicados en la Ciudad de Buenos Aires, analizados y aprobados por el Banco Ciudad. En este sentido, fue aprobado un proyecto inmobiliario de MARMA DESARROLLOS S.A. ubicado en Guayra 2343, en el barrio porteño de Núñez, a metros de Avenida Cabildo, que ofrece unidades desde 50 hasta 75 metros cuadrados. Se trata del primer desarrollo que utiliza el mecanismo de registro del proyecto de subdivisión en propiedad horizontal, que permite inscribir el boleto en el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), según DNU 1017/24. El financiamiento del Banco Ciudad para los compradores es a un plazo máximo de 25 años – incluido el período de obra -, alcanza hasta el 75% del valor de venta del inmueble y otorga hasta un monto de $200 millones. La unidad de cuenta de los préstamos es la UVA(1), más una tasa de interés fija del 9,5% (TNA). Durante el período de obra, el Banco Ciudad dispone un crédito de hasta el 30% del valor de la unidad – una vez que el comprador haya integrado el 25% del precio -, en desembolsos parciales según los avances de obra, por el cual el cliente abona sólo los intereses mensualmente, hasta la posesión – con prenda inscripta en el RPI - o la subdivisión y constitución de hipoteca. Llegado ese momento el Banco desembolsa el saldo restante y se comienza a abonar el capital. Al respecto, Claudio Saffirio, subgerente general de Banca Empresas del Banco Ciudad, manifestó: “Desde el Ciudad, impulsamos la demanda y también la oferta, a través de préstamos para financiar desde el pozo. Queremos multiplicar esta herramienta para nuevos desarrollos orientados a la clase media, para que puedan comprar viviendas a estrenar, con crédito a largo plazo en la Ciudad de Buenos Aires.” Por su parte, Roberto Farall, titular de MARMA DESARROLLOS, expresó: “Construimos viviendas donde transcurrirán los sueños de muchas familias y miles de historias. Sentimos que un desarrollo inmobiliario es exitoso cuando convierte proyectos en realidades, generando una transformación en la vida de las personas. Ahora los créditos del Ciudad permiten acercar los nuevos desarrollos inmobiliarios a más familias”. Los préstamos están disponibles para solicitantes mayores de 18 años, puede haber hasta dos titulares por crédito y además sumar ingresos a través de un garante. Se puede comprometer hasta un máximo del 22% de la suma de los ingresos netos para integrar la cuota. Las personas pueden acreditar ingresos en relación de dependencia y también pueden acceder autónomos, responsables inscriptos y monotributistas. La edad máxima que debe tener el titular del préstamo a la fecha de finalización del crédito es de 70 años, y en el caso del garante es de 80 años. Las características de los créditos hipotecarios para la compra de departamentos desde el pozo, con la información sobre los proyectos alcanzados y canales de comercialización pueden consultarse en: https://bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/DepartamentoPozo El proyecto es de MARMA Desarrollos S.A., una desarrolladora con más de 20 años de antigüedad, que ya ha culminado la construcción de diversos edificios con financiamiento del Banco Ciudad. El proyecto está ubicado en Guayra 2343, a metros de Av. Cabildo y su Metrobus, a solo 5 minutos de la estación cabecera Congreso de Tucumán de la Línea D de Subte y a pocas cuadras de la Estación Núñez de la Línea Mitre Norte.

La obra se desarrollará sobre un lote con un frente de 10 metros, en el que se construirán unidades, en su mayoría, de dos ambientes.

Las plantas fueron proyectadas con tres unidades por nivel, con espacios de calidad y una cuidada selección de materiales y equipamientos, como puertas de seguridad, aberturas de PVC y cortinas de interior blackout a control remoto, caldera individual y calefacción por radiadores, pisos de porcelanato importado, anafes a gas, hornos eléctricos empotrados, portero visor con acceso remoto desde smartphones, griferías y artefactos sanitarios de primera calidad, entre otros.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDAS DESDE EL POZO

Beneficiarios: Beneficiarios: personas físicas mayores de edad empleadas en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, y monotributistas y autónomas que contraten el Paquete Crecer(2) de la entidad.

Admiten la figura de Garante.