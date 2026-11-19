Los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos, Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump, protagonizaron este jueves en la ciudad china de Shenzhen el primer encuentro trilateral de la historia entre los líderes de esas tres principales potencias mundiales. La reunión se desarrolló en el marco de la cumbre de APEC y tuvo como ejes centrales la paz internacional, la seguridad estratégica, la reducción de los arsenales nucleares y los principales conflictos geopolíticos. Los tres mandatarios coincidieron en destacar la responsabilidad que tienen sus países frente a los desafíos globales.

Durante la apertura, el presidente Xi Jinping calificó la reunión como un "paso pionero" y sostuvo que la cooperación entre las grandes potencias resulta indispensable para garantizar la estabilidad internacional. "Vivimos en la misma aldea global y prosperamos o caemos juntos", afirmó. Además, comparó las armas nucleares con una "espada de Damocles" sobre la humanidad y reclamó su prohibición y destrucción. "Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse", advirtió, al tiempo que pidió fortalecer los mecanismos internacionales de no proliferación.

Por su parte, el presidente Vladímir Putin destacó la responsabilidad histórica compartida por los tres países como vencedores de la Segunda Guerra Mundial y fundadores del sistema de Naciones Unidas. El presidente ruso sostuvo que deben preservar el derecho internacional y fortalecer los mecanismos de cooperación para mantener la paz y la seguridad. También planteó la necesidad de coordinar posiciones frente a conflictos regionales, entre ellos la guerra en Ucrania, y sumar a la agenda común cuestiones vinculadas con la seguridad alimentaria, energética y la lucha contra el terrorismo internacional.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump, celebró el carácter histórico de la cumbre y defendió la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo entre países con diferencias políticas. "Ningún problema se resolvió jamás negándose a hablar de él, y ninguna paz se forjó rechazando las oportunidades de diálogo", expresó. El mandatario estadounidense también consideró que Washington, Moscú y Pekín, por ser las tres mayores potencias nucleares del mundo, tienen una posición privilegiada para negociar una reducción de sus arsenales y evitar la proliferación de este tipo de armamento. En ese contexto, advirtió que Estados Unidos no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares.

La guerra en Ucrania ocupó otro lugar central en las conversaciones. Trump confirmó que mantuvo un extenso diálogo con Putin dedicado principalmente al conflicto y manifestó su expectativa de que ambas partes encuentren una salida negociada. El presidente ruso, por su parte, aseguró que existen intereses compartidos entre las tres potencias para contribuir a la resolución de las disputas internacionales y sostuvo que la cooperación debe basarse en el respeto mutuo, la igualdad y el equilibrio de intereses.

Otro de los puntos planteados por Trump -y afirmados en la trilateral- fue su cuestionamiento a la Corte Penal Internacional, organismo al que acusó de exceder sus atribuciones. El presidente estadounidense anunció que propondría mecanismos para proteger la soberanía de los tres países frente a lo que definió como "organizaciones globalistas fuera de control". De esta manera, el encuentro dejó planteada una agenda que combina el control nuclear, los conflictos internacionales y el cuestionamiento a determinadas instituciones multilaterales, en una cumbre que marca un antecedente inédito en las relaciones entre Washington, Moscú y Pekín.

“Un 12 sobre 10”: Trump elogió su reunión con Xi y Putin

Donald Trump calificó con la máxima puntuación su encuentro trilateral con Xi Jinping y Vladímir Putin, realizado este 19 de noviembre en Shenzhen, al margen de la cumbre de la APEC. “En una escala de 0 a 10, creo que fue un 12. Fue genial. Hemos establecido relaciones fantásticas”, afirmó el presidente estadounidense tras las negociaciones, que se extendieron durante una hora y media.

La reunión marcó un hecho histórico, ya que fue la primera vez que los mandatarios de las tres principales potencias mantuvieron un encuentro trilateral. Al finalizar, sellaron la cumbre con una declaración conjunta en la que destacaron el “intercambio exhaustivo” de opiniones sobre la situación internacional y expresaron su compromiso con el mantenimiento de la “estabilidad estratégica y la seguridad internacional”.

Putin habló de "organizaciones globalistas fuera de control"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, detalló los principales temas abordados durante la histórica reunión trilateral que mantuvo con Donald Trump y Xi Jinping en Shenzhen. Entre los puntos centrales estuvieron la posible reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, la seguridad internacional y la prevención de la proliferación de armas nucleares. “Todos reconocemos que es necesario, que el trabajo de esta organización universal debe adaptarse a la realidad actual”, afirmó el mandatario ruso, quien también señaló que los tres líderes analizaron la seguridad “en el sentido más amplio de la palabra”.

Otro de los asuntos tratados fue el funcionamiento de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, sobre la que Putin sostuvo que algunas instituciones exceden sus competencias y “toman decisiones no jurídicas, sino políticas”. Según el presidente ruso, hubo coincidencias entre los tres mandatarios sobre este planteo. Además, abordaron la libertad de navegación y acordaron respetar las normas del derecho marítimo internacional, en el marco de una agenda centrada en la cooperación y la seguridad global.

La declaración conjunta

Antes de las conversaciones a puertas cerradas, los tres presidentes coincidieron en que sus países, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, tienen la responsabilidad de preservar la paz mundial, la estabilidad estratégica y el respeto al derecho internacional, de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Uno de los principales acuerdos fue impulsar una reforma de la ONU para mejorar su capacidad de respuesta frente a los desafíos globales. Rusia, Estados Unidos y China manifestaron su compromiso de fortalecer el funcionamiento de la organización y garantizar que cumpla con su misión de mantener la paz y la seguridad internacionales.

La cooperación energética fue otro de los puntos centrales. Las tres potencias plantearon aumentar la producción y el envío de derivados del petróleo, con el objetivo de garantizar un suministro estable en beneficio de todos los países. También hubo coincidencias sobre la necesidad de respetar el consentimiento de los Estados y las inmunidades de sus funcionarios, además de cuestionar los posibles abusos de competencias de la Corte Penal Internacional y otros organismos similares.

El cuarto eje estuvo vinculado con la seguridad nuclear y el control de armamentos. Xi Jinping defendió el Tratado de No Proliferación y propuso avanzar hacia la prohibición y eliminación total de las armas nucleares, mientras que Donald Trump instó a las tres mayores potencias atómicas a trabajar juntas para reducir sus arsenales. En la declaración conjunta, los mandatarios fueron contundentes: una guerra nuclear no tendría vencedores y nunca debe librarse.

Por último, las conversaciones incluyeron la situación de Ucrania, la lucha contra el terrorismo y los desafíos relacionados con la seguridad económica y alimentaria. Los tres gobiernos expresaron su voluntad de mantener un diálogo basado en el respeto mutuo y la no injerencia. La reunión dejó así una agenda de cooperación en asuntos estratégicos, aunque también expuso la importancia de los acuerdos entre Washington, Moscú y Pekín para el equilibrio del escenario internacional.

Conclusión

Primera realidad excluyente: Europa fuera de la discusión global.

África y América Latina compiten de nuevo con distintas capacidades.

Árabes de Medio Oriente e Israel pierden protagonismo.

La organización mundial (ONU) está puesta en cuestionamiento.

Pareciera que lo "nuclear" no debe ser analizado como un alternativa viable de supervivencia.

"Ni vencedores ni vencidos", con las ojivas.

Mesa de tres. Ahora es así. Por cualquier motivo. Elegilo vos.

Sin ellos no sale nada. Es el mensaje. Y van por más.

Foto mata relato.