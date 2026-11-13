La carrera por la gobernación de PBA: tres intendentes concentran las preferencias

La disputa por la sucesión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires comienza a mostrar algunos nombres con mayor proyección dentro del peronismo. Una encuesta titulada Análisis de candidatos a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires II ubica a los intendentes Leo Nardini, Federico Achával y Federico Otermín como los dirigentes con mejores niveles de preferencia entre las figuras evaluadas. El estudio de AR y Asociados también incluyó a Mayra Mendoza, Mariel Fernández, Fernando Gray, Gabriel Katopodis y Ariel Sujarchuk, además de la posibilidad de un candidato proveniente de la sociedad civil sin trayectoria partidaria.

Uno de los datos centrales del relevamiento es la preferencia por los dirigentes con experiencia de gestión territorial. Ante la consulta sobre qué perfil elegirían para gobernar la provincia, el 79% respondió que prefiere a un intendente bonaerense. En cambio, apenas el 3% se inclinó por un político de carrera y el 13% manifestó su preferencia por un ciudadano desconocido, mientras que el 5% no supo responder. El resultado muestra una inclinación hacia dirigentes que ya administran municipios y tienen contacto directo con las demandas de sus comunidades.

Cuando se preguntó quién tenía mayores posibilidades de convertirse en gobernador, Leo Nardini encabezó las respuestas con el 28%, seguido por Federico Achával, con el 26%, y Federico Otermín, con el 18%. Más atrás quedaron Gabriel Katopodis y Ariel Sujarchuk, ambos con el 7%; Mariel Fernández, con el 5%; y Mayra Mendoza, Fernando Gray y un ciudadano común sin determinar, con el 3% cada uno. Estos números ubican a los tres intendentes del primer grupo como los nombres que concentran mayor expectativa dentro de la lista presentada a los encuestados.

El estudio también planteó un escenario en el que la competencia quedara limitada exclusivamente a intendentes, con una evaluación basada en sus obras, la relación con los vecinos, la imagen y el compromiso con la provincia. En ese apartado, Nardini volvió a ocupar el primer lugar, con el 26%, seguido por Achával, con el 23%, y Otermín, con el 21%. Fernando Gray alcanzó el 12%, Sujarchuk obtuvo el 11% y Mariel Fernández registró el 7%. La coincidencia entre ambos bloques de preguntas refuerza la presencia de Nardini, Achával y Otermín en los primeros puestos del relevamiento.

En sus conclusiones, el informe sostiene que el conocimiento y la historia de los distritos, la realización de obras y la presencia del Estado son factores que pueden influir en la construcción de una candidatura provincial. Menciona a Lomas de Zamora, Escobar y Quilmes por el peso de sus distritos; a Malvinas Argentinas y Esteban Echeverría por sus obras y comunicación; y a Pilar y Moreno por la importancia de las políticas públicas frente a las necesidades de sus habitantes. También advierte que la recesión, el cierre de empresas y comercios y la inseguridad laboral aparecen como preocupaciones centrales, especialmente en los grandes conglomerados urbanos bonaerenses.

Por último, el documento plantea que la figura del outsider perdió atractivo frente a la demanda de dirigentes con experiencia en la administración pública y conocimiento del territorio. También diferencia entre intendentes con perfiles más identificados con la simbología partidaria, como Mayra Mendoza, Ariel Sujarchuk y Mariel Fernández, y otros que, aun siendo peronistas, priorizan la gestión y la comunicación transversal, como Nardini, Achával y Gray. La conclusión del relevamiento señala que la carrera por la Gobernación podría concentrarse en dos de esos tres últimos intendentes mencionados en el análisis, aunque los resultados representan una medición de preferencias y no una definición electoral.

Ficha técnica: la encuesta se realizó de manera presencial entre el 25 de septiembre y el 30 de octubre de 2026, sobre 1.183 casos, con preguntas cerradas y un margen de error de más o menos 3%. El ámbito geográfico comprendió un radio de 100 kilómetros desde los límites de la avenida General Paz hacia los cuatro puntos cardinales, con una población de referencia superior a 11,9 millones de habitantes. Incluyó personas de ambos sexos, mayores de 16 años y de distintos perfiles ocupacionales.