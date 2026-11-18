El Banco Nación ofrece durante noviembre descuentos y reintegros para sus clientes en supermercados, mayoristas y estaciones de servicio. Los beneficios llegan hasta el 25%, aunque los montos mínimos, los topes de devolución y los medios de pago habilitados dependen de cada comercio y promoción.

Entre las cadenas adheridas figuran Coto, ChangoMás, Día, Vea y Disco, además del mayorista Nini. Los lunes, ChangoMás aplica un 20% de descuento, con un tope mensual de $25.000 y una compra mínima de $75.000. La promoción rige tanto para compras presenciales como online hasta el 30 de noviembre. Los martes, Coto ofrece un 25% de descuento pagando con QR.

El mayorista Nini brinda un 20% de reintegro los jueves, con un límite de $20.000 y sin compra mínima informada. En Día, el beneficio es del 20% los viernes y sábados, con un mínimo de $35.000 y un tope mensual de $20.000 por cliente. Vea ofrece el mismo porcentaje los viernes, para compras desde $100.000 y con un máximo de $25.000 al mes; Disco aplica un 20% los viernes y sábados, con idéntico mínimo y tope por banco.

También hay un 20% de reintegro en combustibles los viernes, en estaciones adheridas, con un límite de $10.000 mensuales por cliente. La promoción, vigente hasta el 31 de enero de 2027, incluye Axion, Dapsa, Gulf e YPF. En Shell se suma un 5% adicional, con un tope de devolución de $3.000 al mes.

Los jubilados y pensionados de ANSES que cobran sus haberes en el Banco Nación pueden acceder a un 5% extra en supermercados adheridos, de lunes a viernes. El reintegro es de hasta $5.000 por semana y $20.000 por mes, y alcanza a cadenas como Carrefour, Coto, ChangoMás, Jumbo, Disco, Vea, La Anónima, Josimar y Día. Para obtenerlo, deben pagar con una tarjeta habilitada mediante BNA MODO y escanear el código QR correspondiente. Quienes tienen cuenta en el banco, pero no cobran allí sus haberes, pueden usar las promociones que no requieren esa condición.

Para las ofertas que exigen el uso de BNA MODO, es necesario vincular las tarjetas del Banco Nación en la aplicación y elegir el medio de pago habilitado al escanear el QR. Los reintegros no suelen acreditarse de inmediato: el plazo puede llegar a 30 días hábiles. Como las condiciones varían, se recomienda revisar las bases de cada promoción antes de comprar y comparar los beneficios con los ofrecidos por otras entidades.