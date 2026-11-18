La senadora y presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno decidió eliminar las listas colectoras del proyecto de reforma electoral que se debate en el Senado. La modificación llegó después de las objeciones planteadas por distintos sectores aliados al oficialismo y busca destrabar las negociaciones parlamentarias para avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027. El anuncio se realizó durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que pasó a un cuarto intermedio hasta las 16.30.

La decisión representa una marcha atrás del Gobierno respecto de uno de los puntos que había incorporado a la iniciativa para facilitar acuerdos electorales con los gobernadores. El sistema de colectoras permitía que una misma fórmula presidencial pudiera estar acompañada por distintas listas legislativas en un mismo distrito. De esa manera, diferentes espacios políticos podían respaldar a un mismo candidato nacional sin necesidad de unificar sus postulaciones para el Congreso. Sin embargo, la propuesta generó resistencias entre los bloques que acompañan habitualmente al oficialismo.

Bullrich confirmó el cambio y explicó el sentido de la decisión: "Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista". La senadora también señaló que el proyecto mantendrá el sistema de Ficha Limpia, que impedirá competir por cargos electivos nacionales a quienes tengan una condena confirmada en dos instancias. La modificación sobre las colectoras fue uno de los principales reclamos del Pro, que había manifestado sus diferencias con ese mecanismo y advertido sobre los problemas que podía generar en el sistema electoral.

Con estas modificaciones, La Libertad Avanza (LLA) busca reunir las diez firmas necesarias entre los 19 integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen. El oficialismo cuenta con seis representantes propios y necesita el acompañamiento de otros bloques para avanzar. Una vez superada esa instancia, el proyecto deberá conseguir al menos 37 votos en el recinto del Senado. La intención del Gobierno es llevar la iniciativa a debate el jueves 26 de noviembre.

De esta manera, la discusión sobre el futuro de las PASO vuelve a quedar en el centro de la negociación política entre el Gobierno, los gobernadores y sus aliados parlamentarios. Aunque el oficialismo consiguió destrabar uno de los principales focos de conflicto al retirar las colectoras, todavía necesita consolidar los acuerdos para avanzar con la suspensión de las primarias en 2027. La marcha atrás también dejó en evidencia que el Gobierno está dispuesto a modificar aspectos de su reforma electoral para evitar que las diferencias con sus socios legislativos pongan en riesgo uno de sus principales objetivos políticos.

Otros cambios

No solo las colectoras quedaron "afuera". Sino que Bullrich anunció otros cambios de último momento. Entre ellos, se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad. La versión original eliminaba la publicidad que deben ceder los medios de comunicación.

En relación con la elección de los parlamentarios del Mercosur, la porteña explicó que la propuesta establece que los 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales. En tanto, de los 19 representantes correspondientes al distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado. En la versión original, los 19 emanaban de la Cámara baja.

Bullrich también detalló que el dictamen incorpora disposiciones sobre la simultaneidad electoral. En otras palabras, y a contramano de lo que plantea la ley de Boleta Única de Papel sancionada hace apenas dos años, permite que las categorías locales puedan votarse mediante la misma boleta única, cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día. En concreto, las provincias pueden adherir a la Boleta Única de Papel y definir que confluyan los cargos nacionales y provinciales en una misma papeleta.

Además, la senadora propuso modificar el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales, al considerar que responden a una dinámica social que ya no existe.