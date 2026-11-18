La Cámara de Diputados no reunió este miércoles el quórum para tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como “ley Malvinas”, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. A las 12.30 había 126 legisladores en el recinto, tres menos que los 129 necesarios para iniciar la sesión.

La caída de la sesión fue confirmada por el presidente de la Cámara, Martín Menem. “Si no hay quórum, no hay quórum”, dijo al cumplirse la hora prevista para abrir el debate. Entre quienes no ocuparon sus bancas hubo legisladores vinculados a gobernadores aliados, como representantes de los espacios de Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro.

El proyecto sobre soberanía había sido enviado en septiembre y luego pasó de 133 a 154 artículos durante las negociaciones. El Gobierno buscaba avanzar antes de un pronunciamiento previsto para el 28 de noviembre del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre medidas provisionales vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion. La sesión podría reprogramarse, pero el Senado tendría poco margen para tratar la iniciativa antes del cierre del período ordinario, el 30 de noviembre.

Uno de los puntos más cuestionados es el capítulo que prevé penas de cinco a doce años de prisión para quienes organicen una “campaña de injerencia extranjera” en procesos electorales. Por tratarse de una modificación electoral, requiere mayoría absoluta. Algunos aliados reclamaron cambios o su eliminación, y también hubo objeciones por el posible impacto sobre organizaciones que reciben fondos del exterior.

Unión por la Patria (UxP) anticipó que solo acompañaría los artículos referidos específicamente a Malvinas y cuestionó que el proyecto incluya cambios sobre Defensa, Inteligencia, financiamiento partidario y el Código Penal. También objetó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para aprobar inversiones de capitales estatales. La falta de acuerdo entre los bloques dejó abierta la posibilidad de que el oficialismo modifique el texto.

La reforma del Banco Central, que regresó del Senado con cambios, también quedó sin tratar. La propuesta establece como objetivo principal preservar el valor de la moneda y prohíbe financiar al Tesoro; además, otorga al Senado la facultad de designar y remover a los directores por mayoría absoluta. La sesión incluía también el acuerdo Mercosur-EFTA y otros proyectos, que tampoco pudieron avanzar.