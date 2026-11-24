La senadora libertaria, Patricia Bullrich, volvió a sugerir que podría competir por la Presidencia y condicionó esa posibilidad a reunir apoyos amplios. “Me veo presidenta si logro una representación social fuerte”, afirmó la senadora de La Libertad Avanza (LLA).

La dirigente no anunció una candidatura ni presentó sus aspiraciones como una ruptura con Javier Milei. Sin embargo, sostuvo que se siente preparada para ocupar el cargo: “Tengo las condiciones para tomar decisiones”, dijo, en una definición que vuelve a instalarla en la conversación sobre el escenario electoral de 2027.

Bullrich no precisó cuándo resolverá si buscará competir y describió sus expresiones como “atemporales”. También planteó que, para que su proyecto tenga peso, no bastaría con manifestar voluntad de postularse: necesitaría construir la representación social que mencionó como condición para avanzar.

La senadora también describió los principios con los que se identifica. Dijo ubicarse “del lado de la República, del lado de una economía capitalista que, por supuesto, atienda la problemática social”, al plantear su mirada sobre el rumbo político y económico del país.

En ese marco, señaló que el desafío del Gobierno es que la mejora de los indicadores llegue a la vida cotidiana. “Es muy importante este año lograr bajar esa economía, que no se quede solo en la macro, sino bajarla a cómo lo siente cada argentino”, sostuvo.

Sus declaraciones se producen mientras Milei busca la reelección en 2027. Aunque Bullrich no presentó su aspiración como un enfrentamiento con el Presidente, su planteo suma una voz propia a las discusiones sobre liderazgos y candidaturas dentro del oficialismo.