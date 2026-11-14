Buscan nombrar como “María Ester Peralta” a la escuela de la Villa 21-24

La Escuela de Educación Media 6, ubicada en la Villa 21-24, podría llevar el nombre de María Ester Peralta, una joven vecina que participó de las primeras experiencias de organización comunitaria del barrio, trabajó por el acceso a servicios esenciales y fue secuestrada durante la última dictadura militar cuando tenía 21 años y estaba embarazada.

La propuesta, que busca reconocer su trayectoria y mantener viva la memoria de su compromiso social, fue ingresada en los últimos días a la Legislatura porteña y se encuentra a la espera de su aprobación.

La decisión surgió de un proceso impulsado por la propia comunidad educativa, que resolvió elegir de manera participativa la denominación del establecimiento. El proyecto institucional “Un nombre para nuestra escuela” comenzó a tomar forma en 2024, durante la celebración de su 15° aniversario. A partir de entonces, estudiantes, docentes, personal no docente, familias y referentes barriales organizaron distintas instancias de debate para definir qué identidad querían representar a través de esa designación.

**La institución abrió sus puertas en 2009, en el corazón de la Villa 21-24/Zavaleta, como resultado de años de reclamos vecinales por el derecho a acceder a la educación secundaria en el territorio. Su origen estuvo ligado a la recuperación pedagógica de un antiguo galpón ferroviario y, desde entonces, se consolidó como un espacio de formación, encuentro y acompañamiento para jóvenes de la zona. En sus más de 15 años de trayectoria, también se convirtió en un ámbito de construcción de ciudadanía y defensa de derechos.** En el marco de la búsqueda de una denominación, los integrantes del establecimiento definieron tres ejes que consideraron centrales para expresar su identidad: Derechos Humanos, Cuestiones Territoriales e Identidad Guaranítica. Con esta premisa, se elaboró una terna con tres alternativas: María Ester Peralta, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y Latinoamérica Unida. Cada una representaba distintas dimensiones de la historia y la composición social del sector, atravesado por la diversidad cultural y las experiencias de organización colectiva.

La elección se realizó en septiembre de 2026, luego de un mes de actividades pedagógicas, que incluyeron jornadas de reflexión, producción de materiales audiovisuales, conversatorios y salidas didácticas organizadas por docentes de primero a quinto año. La votación contó con la participación de estudiantes, personal docente y no docente, familias, egresados y referentes barriales.

Los resultados dieron un amplio respaldo a María Ester Peralta. De acuerdo con el escrutinio final, recibió 208 votos de estudiantes, 62 del personal docente y no docente, cinco de las familias, siete de egresados y egresadas y 28 de referentes y miembros del entorno comunitario. En total, sumó 310 adhesiones entre los distintos sectores consultados. La alternativa Madres y Abuelas de Plaza de Mayo obtuvo 39 votos, mientras que Latinoamérica Unida reunió 171. También se registraron ocho votos en blanco o anulados. **La elección de Peralta fue presentada como un ejercicio de memoria colectiva y una forma de reconocer a una mujer cuya vida estuvo estrechamente vinculada con las luchas del territorio. Nacida el 3 de septiembre de 1954 en Guaymallén, Mendoza, llegó a Buenos Aires a comienzos de la década de 1970, junto con sus dos hijos pequeños. Se radicó en la Villa 21-24 después de escapar de una situación de violencia de género ejercida por quien había sido su pareja en Mendoza.** En el lugar comenzó a participar de los espacios de organización vecinal. En noviembre de 1975 integró la primera Junta Vecinal elegida por sus habitantes, junto con Oscar Zalazar, Teodoro Urunaga Martínez y Ricardo Gamarra Ortiz. Allí se desempeñó como secretaria adjunta y tesorera. La reconstrucción de su recorrido, realizada a partir de testimonios de vecinos, la ubica entre las mujeres que participaron de los primeros reclamos colectivos para mejorar las condiciones de vida de la población. Entre las demandas que impulsó aquella junta se encontraban el acceso a servicios básicos, como el agua potable y la electricidad, además de la instalación de una salita de atención sanitaria. Peralta también colaboraba con el apoyo escolar, una tarea que expresa otra dimensión de su compromiso cotidiano: acompañar las trayectorias educativas de niños y niñas en un contexto en el que el acceso a derechos dependía, en buena medida, de la organización de los propios habitantes. Su vida quedó atravesada por el terrorismo de Estado: el 29 de abril de 1976, en los primeros meses de la última dictadura cívico-militar, fue secuestrada cuando tenía 21 años y cursaba un embarazo de entre cinco y siete meses. Desde entonces permanece desaparecida. Sus compañeros de la Junta Vecinal también fueron asesinados. La búsqueda de su hijo o hija, nacido en cautiverio, continúa activa y es sostenida por su cuñada, Gladys Zalazar, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 21-24 y referente de Abuelas de Plaza de Mayo. Para el ámbito escolar, la posibilidad de que la institución lleve su nombre representa una forma de recuperar ese legado y transmitirlo a las nuevas generaciones. En los fundamentos del proyecto se plantea que reconocer a una vecina que trabajó por la dignidad, los servicios esenciales y la educación del territorio constituye un acto de reparación histórica. La propuesta también busca vincular la identidad del establecimiento con las experiencias sociales y culturales que dieron forma a la zona. Tras su reciente presentación en la Legislatura de la Ciudad, el texto deberá atravesar el tratamiento parlamentario y aguardar su aprobación. En caso de convertirse en ley, quedarán por delante los pasos administrativos para instrumentar el cambio, con la intervención del Ministerio de Educación porteño en su implementación